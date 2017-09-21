Türkiye, Irak ve İran'dan IKBY'ye ortak uyarı

Türkiye-Irak-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından kabul edilen ortak bildiride, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) planladığı referandumu düzenlemekten kaçınması konusunda uyarılarak "Referandumun Kürtlere ve IKBY'ye herhangi bir faydasının olmayacağının altını çizen bakanlar, bu bağlamda, eş güdüm içinde karşı tedbirler almayı göz önünde bulundurma hususunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Irak-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nda Iraklı mevkidaşı İbrahim Caferi ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Toplantının ardından kabul edilen ortak bildiride, üç bakanın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandumu görüştükleri kaydedildi.

Bildiride, "Toplantıda bakanlar, Irak'ın siyasi birlik ve toprak bütünlüğü konusundaki kesin kararlılıklarını tekrar teyit etti." ifadesine yer verildi.

Bakanların, terör örgütü DEAŞ'a karşı büyük bir zafer elde edilerek Ninova vilayetinin kurtarılmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen bildiride, Irak halkının tamamının DEAŞ'a karşı savaştaki azim, taahhüt ve kararlılığı vurgulandı.

Hala DEAŞ'ın kontrolünde bulunan alanların kurtarılmasının önemine odaklanılması gerektiği ifade edilen bildiride, Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrara ulaşılabilmesi için kurtarılan yerlerde de DEAŞ sonrası istikrarın sağlanmasının ehemmiyetine dikkati çekildi.

Bildiride, IKBY'nin yapmayı planladığı referanduma ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bakanlar, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de yapmayı planladığı ve Irak'ın DEAŞ'a karşı çok zor elde ettiği kazanımları tehlikeye atan referanduma ilişkin endişelerini ifade etti. Üç bakan, IKBY'nin yapmayı planladığı referandumun anayasaya aykırı olması ve bölgede bastırılması zor yeni ihtilaflara yol açma riski taşıması konusundaki kaygılarını da belirtti. Türkiye, Irak ve İran dışişleri bakanları, referanduma net bir biçimde karşı olduklarını kaydetti. Bakanlar, IKBY liderliğini referandumu düzenlemekten kaçınması konusunda uyarmaya karar verdi. Referandumun Kürtlere ve IKBY'ye herhangi bir faydasının olmayacağının altını çizen bakanlar, bu bağlamda, eş güdüm içinde karşı tedbirler almayı göz önünde bulundurma hususunda mutabık kaldı."

Bağdat ve Erbil arasındaki meselelerin tek çözümünün Irak anayasası çerçevesinde yapıcı diyalog yoluyla sağlanabileceği belirtilen bildiride, "Bakanlar, bu gerginliğin çözümü ve kontrol altına alınması konusunda Türkiye ve İran'ın desteğinin önemine vurgu yaptı. IKBY'nin referandumu iptal etmesi konusunda ikna edilmesi için ortak uluslararası çabaya ihtiyaç duyulduğunu tekrarladılar. Bu çerçevede, uluslararası topluma bu konuya müdahil olmaya devam etmesi çağrısını yinelediler." ifadelerine yer verildi.