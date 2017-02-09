ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Pentagon'a video konferans yöntemiyle bağlanarak, Irak ve Suriye'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının 1 Ocak'tan bu yana El Bab'da DEAŞ'a ait mevzilere 35 hava saldırısı düzenlediğini ve 101 adet mühimmat bıraktığı bilgisini paylaşan John Dorrian, Türkiye ile DEAŞ karşıtı koalisyonun askeri liderlerinin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında icra ettiği operasyonlar konusunda günlük olarak koordinasyon yaptıklarını ifade etti.

"Düşman El Bab'da çok zor durumda"

Albay Dorrian, yaptığı bilgilendirmede El Bab ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Türkiye destekli kuvvetlerin kuzeyden şehre girmesi, koalisyonun havadan vurması ve rejimin güneyden yaklaşması ile düşman El Bab'da çok zor durumda. Şehre giren Türk kuvvetlerini ve destekledikleri kuvvetleri tehdit eden DEAŞ savaşçılarını ve kaynaklarını vurmak üzere El Bab'ın içinde ve yakınlarında birçok hava saldırısı düzenledik."

"Türkiye inanılmaz bir iş çıkardı"

Dorrian, Türk güvenlik güçlerinin El Bab'da tam olarak hangi kısımları ele geçirdiğini ve halihazırda nerede olduklarına dair bilgileri paylaşmayacağını da ifade ederken, terör örgütü DEAŞ'ın şehri bırakmamak için direndiğinden çok fazla militan ve kaynak kaybedeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı çabalarının önemine değinen John Dorrian, "Türkiye, düşmanı Suriye'nin kuzeyinde tecrit etmek konusunda inanılmaz bir iş çıkardı. Savaşçıların Suriye'ye sızmasını ve Türkiye sınırını kullanarak dışarı sızmasını tamamen durdurdular." dedi.

"Rakka'yı önümüzdeki haftalarda tamamen sarmış olacağız"

Albay Dorrian, Rakka şehrinin birkaç hafta içinde tamamen sarılmış olacağını ve ondan sonra da şehre yönelik saldırıda yer alacak kuvvetler konusunda bir karar alma sürecinin başlayacağını vurguladı.