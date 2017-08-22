'Türkiye IMF'ye muhtaçken en çok yardım yapan ülke oldu'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Allah'a hamdolsun, son 15 yılda Türkiye o IMF'nin üç kuruşuna muhtaç bir ülke olmaktan bugün dünyada nüfusuna oranla en fazla muhtaçlara yardım yapan ülke konumuna geldiyse hiç kuşkusuz bunda liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük önemi var. Ama onunla birlikte yürüyen isimsiz kahramanların çok büyük desteği ve katkısı var." dedi.

Işık, AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bilecik'in kuruluşun, dirilişin ve kurtuluşun sembol kenti olduğunu söyledi.

Bu ilde yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Işık, Bilecik'te yaşamanın ayrı bir sorumluluğunun da olduğunu unutmamak gerektiğini vurguladı.

Işık, kendisinin de teşkilattan geldiğini ve partinin çeşitli kademelerinde görev yaptığını anımsatarak, "Teşkilatçılığın ne kadar önemli ve zor olduğunu bilen bir arkadaşınızım. Bu kutlu davanın bir parçası olmak, bu hareketin bir ferdi olmanın da tarifsiz bir ayrıcalığının olduğunu biliyorum. Ülkemize yapılan her bir hizmete katkı vermiş olmanın manevi hazzını da her birimiz yaşıyoruz. Belki belli hizmetlerin yapılmasında öne çıkan isimler vardır ama arkada bir de isimsiz kahramanlar vardır. Teşkilatlar işte o arkadaki isimsiz kahramanları oluşturuyor." diye konuştu.

"Teşkilatın gücünü koruması bizim için son derece önemli"

Teşkilatın önemini dile getiren Fikri Işık, şöyle devam etti:

"Allah'a hamdolsun, son 15 yılda Türkiye o IMF'nin üç kuruşuna muhtaç bir ülke olmaktan bugün dünyada nüfusuna oranla en fazla muhtaçlara yardım yapan ülke konumuna geldiyse hiç kuşkusuz bunda liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük önemi var. Ama onunla birlikte yürüyen isimsiz kahramanların çok büyük desteği ve katkısı var. Zaten bir ekip olmak böyle mümkün oluyor. Bir ordunun bir komutanı oluyor ama o orduyu zafere ulaştıran adı sanı bilinmeyen binlerce asker oluyor. Teşbihte hata olmasın ama siyasette de bir lider var, liderin etrafında güçlü bir kadro var ama onları destekleyen, onlarla yol yürüyen milyonlar var. İşte teşkilat böyle bir güç."

Başbakan Yardımcısı Işık, teşkilatın varlığının havadaki oksijen gibi olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Varlığında kimse çok kıymetini bilmeyebiliyor ama havada oksijen azalınca insanlar için ne kadar büyük sıkıntı başlarsa teşkilatsızlık da o kadar büyük sıkıntı demektir. Bunun Türk siyasi hayatında en güzel örneklerinden biri Demokratik Sol Parti'dir. Teşkilatı olmadığı için yüzde 22'den yüzde 1,5'lara düşmüş bir partidir. Teşkilat olsaydı belki yaptığı pek çok hatanın önüne geçebilirdi. Bizim için teşkilatımız son derece önemlidir. Teşkilatın gücünü koruması bizim için son derece önemli."

Işık ve beraberindekiler daha sonra Şeyh Edebali Türbesi'ne geçerek dua etti.