Türkiye ile Moğolistan arasındaki ulaşım sorunu çözülüyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Moğolistan'da yaptığı çalışmaları anlattı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün Moğolistan’daki faaliyetlerine dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Gittiğimiz her platform FETÖ ile mücadele konusunda bizim gündeme getireceklerimizden olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Burada da bu terör örgütü maalesef zamanında bir yer edinmiş. Okulları var. Maarif Vakfı temsilcimizle geldik buraya. Onlarda MEB Müsteşarıyla bir görüşme gerçekleştirdiler. Biz de bakanlar düzeyinde bunu dile getirdik."

FETÖ okullarının kapatılması için belli bir yola girildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu işin tehlikesini onlara anlatıyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla FETÖ okullarıyla ilgili olarak burada bir yola girdik. Hayırlısıyla da bu yolda istediğimiz neticeyi alacağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan müjde

Türkiye-Moğolistan ilişkilerine de dikkat çeken Hakan Çavuşoğlu, ilerleyen günlerde Türk Hava Yolları'nın (THY) iki ülke arasındaki seferlerinin artacağının müjdesini verdi.

"Moğolistan ile Türkiye arasındaki en büyük handikap gibi görünen husus iki ülkenin birbirine ulaşması konusunda ortaya çıkıyor. Çünkü buraya gelmek isteyenler bugünkü durumda ancak 18-20 saat gibi uçak yolculuğu yapmak suretiyle buraya ulaşabiliyorlar. Bunun daha kısa sürede ulaşım imkanını sağlamak mümkün. Bildiğiniz gibi Moğolistan tarafı Türk Hava Yolları'na haftalık 500 yolcu kotası koyduğu için Türk Hava Yolları buraya gerçekleştireceği seferlerinde ne yazık ki geniş kabinli uçakları kullanamıyor. Nihayet bugün Ulaştırma Bakanıyla yapmış olduğumuz görüşmede bu konuyu tartışarak, konuşarak en geç 1 ay içerisinde bir adım atılması ile ilgili prensip kararına vardık. İnşallah önümüzdeki bir aylık süre içerisinde tarafları bir araya getirerek sorunu çözeceğimize inanıyorum."

TİKA'nın yaptığı proje sayesinde çocuk ölümlerinde önemli ölçüde azalma var

Moğolistan ziyareti kapsamında TİKA projelerinin açılışını da yapan Çavuşoğlu, bir projeye ise özellikle dikkat çekti.

"Burası çok soğuk bir ülke, soğuk bir ülke olması münasebetiyle bazen -50 dereceye varan ısı özellikle insanların 500-600 metre yürümesine bile imkan sağlamayacak bir durum ortaya çıkarıyor. İşte böyle durumlarda hamile kadınların doğuma gitmesi bile çok büyük sorun oluyormuş burada. Giderken bazen anne de vefat ediyor, çocukta vefat ediyor. İşte TİKA burada insana dokunan küçük ama etkisi büyük bir proje gerçekleştirmiş. Hastanelerin hemen yakınına anne misafir evleri 45 metrekarelik misafir evleri inşa ederek doğum yaklaştığında doğum adayı olan, anne adayı olan hanımefendi oraya gelerek doğumu orada beklemeye başlıyor. Bu projenin gerçekleştirilmesinden sonra buradaki çocuk ölümleri azalmış, sıfıra inmiş. Bu bile baktığınız zaman bazen küçük dokunuşların ne denli büyük sonuçlar ortaya çıkardığını gösteriyor."

Çavuşoğlu'nun Moğolistan temasları

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Moğolistan’da Ceza İnfaz Kurumu’nu da ziyaret etti.

TİKA tarafından cezaevi bünyesinde kurulan demir doğrama atölyesinin açılışını yaptı.

Hakan Çavuşoğlu, açılışın ardından Türkiye’de eğitim gören Moğollarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: TRT Haber