Türkiye ile Moğolistan arasında 7 anlaşma imzalandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi ziyarette bulunduğu Moğolistan ile Türkiye arasında, tarım, ulaştırma ve iletişim teknolojileri, acil durum yönetimi, göç, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar, kütüphanecilik ve ekonomi alanlarında anlaşmalara imza atıldı.

Başbakan Yıldırım ile Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa huzurunda iki ülke yetkilileri tarafından ikili anlaşmalar imzalandı.

Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Moğolistan Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı'na, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Moğolistan Gıda Tarım ve Hafif Sanayi Bakanı Batzorig Batjargal imza attı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Moğolistan Yol ve Ulaşım Kalkınma Bakanı Bat-Erdene Jadamba ise Ulaştırma ve İletişim Teknolojileri Alanında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Moğolistan ile imzalanan diğer anlaşmalar şöyle:

"- Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetimi Kurumu Arasında Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Moğolistan Göç İdaresi Ajansı Arasında Ortak Niyet Beyanı,

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Moğolistan Devlet Ulusal Yönetim Akademisi Arasında Mutabakat Zaptı,

- Milli Kütüphane Başkanlığı ile Moğolistan Milli Kütüphanesi Arasındaki Mutabakat Zaptı,

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İle Moğolistan KOBİ Geliştirme Fonu Arasındaki Mutabakat Zaptı."

Başbakan Binali Yıldırım ile Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa, Devlet Sarayı'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ata yurdunda heyetiyle bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Moğolistan'ın gelişen demokrasisi, köklü kurumsal yapısı ve insan hakları konusundaki iyi siciliyle Avrasya'da başarılı bir örnek olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Aramızda derin tarihi bağlar, ortak kültür ve geleneklerimizden kaynaklanan ilişkilerimiz her bakımdan iyi durumdadır, sürekli gelişmektedir. Türkiye'yi dış politikanızda üçüncü komşu olarak görmenizden memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını kutlayacağız. Bu 50. yılı iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Ukhnaa ile beraberindeki eğitim, sağlık, savunma ve çevre bakanlarını Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

"Avrupa'da da 6. büyük ekonomiyiz"

Türkiye'nin son 16 yılda güçlü iktidar ve istikrar sayesinde çok önemli bir atılım gerçekleştirdiğine dikkati çeken Yıldırım, 2002 sonunda iktidara geldiklerinde Türkiye'nin de Moğolistan gibi IMF destekli bir ekonomi yönetimi olduğunu hatırlattı.

IMF ile 2013'te yollarını ayırdıklarını, kendi imkan ve kabiliyetleriyle ekonomiyi yönettiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Son 15 yıl içinde milli gelirimizi 230 milyar dolardan 860 milyar dolara çıkardık. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisine sahibiz. Yıllık ihracatımız 160 milyar dolar civarında. Toplam dış ticaretimiz 400 milyar doların üzerinde. Avrupa'da da 6. büyük ekonomiyiz. Türkiye'nin potansiyelini dikkate aldığınızda Moğolistan ve Türkiye arasındaki ekonomik hacim çok mütevazı, çok küçük. 30 milyon dolar hiçbir şey değil. Bunun kısa vadede 300 milyon dolar olması işten bile değil. Bunları konuşacağız."

Heyetler arası görüşme basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA