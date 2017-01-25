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Buradasınız : » » Türkiye ile Madagaskar arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Madagaskar arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaret için bulunduğu Madagaskar'da 4 anlaşmaya imza atıldı.

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Türkiye ile Madagaskar arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret için bulunduğu Madagaskar ile Türkiye arasında farklı alanlarda 4 anlaşma imzalandı.

Doğu Afrika turunun son durağı olan Madagaskar'daki temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'nın görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda anlaşma imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rajaonarimampianina huzurunda diplomasi, ekonomi ve yardım alanlarındaki anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Madagaskar Dışişleri Bakanlığı arasında "İşbirliği ve İstişareler Yapılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Diplomasi Eğitimi, Bilgi ve Belge Değişimine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı"na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imza attı.

İki ülke arasında "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü"nü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi imzaladı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile Malgaş Radyo ve Televizyon Kurumu arasındaki işbirliği protokolüne TRT Genel Müdürü Şenol Göka imza koydu.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, madagaskar, 4 anlaşmaya
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