'Türkiye ile İsrail arasında yeni bir dönem başladı'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi süreci kapsamında İsrail’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Tel Aviv’de İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile bir araya geldi.

TLV Kongre Merkezi’ndeki görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, iki ülkeye karşılıklı daha fazla turist gitmesi için beklentilerin dile getirildiğini anlatan Avcı, turizmindeki ilişkilerin gelişmesinin beşeri ilişkileri de artıracağını söyledi.

"Sektör temsilcilerinin katkılarına ihtiyaç duyuyoruz"

Avcı, Türkiye'ye gelen tüm turistler gibi İsrail'den gelecek turistleri de en iyi şekilde ağırlamayı görev edindiklerini vurgulayarak, geçen yıl Türkiye'yi yaklaşık 260 bin İsrailli turistin ziyaret ettiğini anımsattı. Avcı, şöyle devam etti:

"İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayının geçmişte olduğu gibi 600 binleri, hatta daha fazlasını bulmaması için hiçbir neden yok. Ülkemizden İsrail'i ziyaret eden 30 bin dolayındaki Türk turist sayısının da artmasını ümit ediyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için de Türk ve İsrailli sektör temsilcilerinin katkılarına ihtiyaç duyuyoruz.

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde ülkelerimiz arasında turizm alanında iş birliği anlaşmasıyla kurulan Turizm Karma Komisyonunu yeniden canlandıracağız, sektördeki iş birliği imkanlarını ele alacağız ve karşılıklı bazı sorunların ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Bu konularda Sayın Bakan'la mutabık kaldık."

Levin: Yeni bir dönem başladı

İsrail Turizm Bakanı Levin ise ziyaretin, ilişkilerin normalleşmeye başlamasından sonra Türkiye'den bakan düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret olduğuna dikkati çekti.

İki ülke arasındaki ortak turizm komisyonunun yıllar sonra yeniden aktive edileceğinin altını çizen Levin, "Türkiye’ye giden turist sayıları artarken Türkiye ile turizm konusunda yeni bir dönemin başladığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu tür şeyler olmasın diye buradayız"

Avcı ile İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, TLV Kongre Merkezi'ndeki görüşmelerinin ardından yaptıkları basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin İsrail'in Gazze'ye yönelik dünkü saldırıları ile Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerlerini meşrulaştıran bir kanunun dün gece İsrail Parlamentosundan geçerek yasalaştığının hatırlatması ve değerlendirmesini sorması üzerine Bakan Avcı, "Gazze'ye ilişkin, Hamas tarafının ben Tel Aviv'deyken böyle bir şeye kalkışacağına ihtimal vermiyorum. Tabii Türkiye'ye döndükten sonra bunun aslını, esasını, ayrıntılarını öğrenme şansımız olacak ama şunu söyleyeyim, biz bu tür şeyler olmasın diye bugün de buradayız." diye konuştu.

"Yüksek mahkemenin doğru karar vereceğini ümit ediyorum"

Turizmin artık turizmden fazla bir şey olduğunu ve bölge halkları arasındaki barışın da en önemli zeminlerinden birini oluşturduğunu belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla, inşallah bu münasebetlerin sadece İsrail-Türkiye arasında değil tüm bölge halkları arasında bu zeminde gelişmesiyle bölgenin refahına ve istikrarına ciddi katkıları olacağına inanıyoruz. Bugün attığımız adımın da buna başlangıç olmasını diliyoruz. Yerleşim yerleri konusunda parlamentoda kabul edilen yasayla ilgili olarak İsrail'in içinde de bildiğim kadarıyla sanırım muhalefet söz konusu. Herhalde yüksek mahkemeye gidecek gibi görünüyor. Benim izleyebildiğim kadarıyla. Daha fazla hükümet ile yüksek mahkemenin arasına girmek istemem ama ben bu konuda yüksek mahkemenin doğru karar vereceğini ve uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bir karar vereceğini zannediyorum, ümit ediyorum."

Türkiye'de çok sayıda Sinagog bulunduğunun hatırlatılması üzerine Avcı, hem Türkiye'de Yahudi cemaatini ilgilendiren tarihi alan ve yapılarla ilgili hem de buradaki Osmanlı'ya ait binalarla ilgili hassasiyetin karşılıklı olarak paylaşıldığını dile getirdi. Bunların da karşılıklı anlayış ve barışa hizmet edeceğine inandığını ifade eden Bakan Avcı, Kültür Bakanı olarak da ilişkilerin geleceğinden ümitli olduğunu dile getirdi.

"Provokasyonlar istikrarın önünde engel olamayacak"

Nabi Avcı, Gazze'deki saldırıların ikili ilişkilerin ilerlemesinde herhangi bir tehlike oluşturup oluşturmayacağı ve yarın İsrail'den Filistin'e bir mesaj götürüp, müzakerelerin yeniden başlamasına sebep olup olamayacağı sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Gerek Gazze'deki gerek İsrail'deki yöneticilerin provokasyona gelmeyecek kadar tecrübe sahibi olduklarını, bölge dengelerini bildiklerini ve kolladıklarını biliyorum. Ama aynı zamanda bizim attığımız bu adımlardan rahatsız olanların olduğuna da biliyorum, karşılıklı da biliyoruz, Gazze'deki yönetici kardeşlerim de bunu bilirler. Dolayısıyla ben bu tür provokasyonların barışın ve istikrarın önünde engel olamayacağını belirteyim.

Yarın Filistin'e geçeceğiz, Filistin Kültür Bakanı ve Turizm Bakanı ile görüşmelerim olacak. Benim Kültür ve Turizm Bakanı olarak, yetkim dahilinde yapabileceklerim belirlidir. Ama biliyorum ki Türkiye bütün imkanlarıyla Filistin ve İsrail arasındaki sorunların barışçı çözümü içinde elinden geleni göstermeye devam ediyor. Benim yetkili olduğum oranda ve konularda bu ilişkilerin daha da gelişmesi ve barışa hizmet edecek bir mecrada gelişmesi için tabii ki elimizden geleni yapıyoruz, yapacağım."