  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Türkiye ile İsrail arasında siyasi istişareler yeniden başladı

Türkiye ile İsrail arasında 2010 yılından bu yana ilk siyasi istişareler Ankara'da yapıldı.

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Türkiye ile İsrail arasında siyasi istişareler yeniden başladı

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde taraflar arasında 2010 yılından bu yana siyasi istişareler ilk kez bugün Ankara'da yapıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-İsrail Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları Düzeyindeki Siyasi İstişarelerin 15. turu bugün Ankara'da yapıldı.

1987 yılından itibaren gerçekleştirilmekte olan siyasi istişarelere 6 yıllık aradan sonra bugün tekrar başlanmış olması, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi hususunda Haziran 2016'da varılan mutabakatın doğal sonucunu teşkil ediyor.

Bugünkü istişarelerde Türkiye ile İsrail arasında gündemde bulunan konular gözden geçirilirken, özellikle enerji, ekonomi, kültür ve turizm sahalarında işbirliği olanakları ele alındı.

Siyasi istişarelerde ayrıca başta Ortadoğu ve Doğu Akdeniz olmak üzere geniş bölgedeki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye-İsrail ilişkilerinin bölgenin istikrarı ve güvenliği açısından taşıdığı önem üzerinde mutabık kalındı.

Siyasi istişarelerin başlamasıyla normalleşme sürecinde, çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması ve karşılıklı ziyaretlerin artması hedefleniyor.

Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, gelecek hafta İsrail'i ziyaret edecek. AA

Etiketler: türkiye, siyasi istişareler, İsrail Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları, israil
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