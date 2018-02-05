Türkiye ile Irak arasında siyasi istişareler Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hayrullah başkanlığındaki heyetler 6 Şubat'ta Ankara'da bir araya gelecek.

İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkenin ortak gündeminde öne çıkan bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Ocak'ta gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde, mevkidaşı İbrahim el-Caferi ile yaptığı ortak basın toplantısında Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğine en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini vurgulamıştı.

Çavuşoğlu, iş birliği konularını değerlendirmek, yeni anlaşmalar yapmak için Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın dördüncüsünü en kısa zamanda düzenlemek istediklerini belirtmiş, iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın da şubat ayında yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Caferi de Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ile ilişkilerin tüm alanlarda derinleştirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, su meselesinin görüşülmesi için ilk defa iki ülke arasında teknik bir komitenin kurulduğunu söylemiş ve "Türkiye, bölgenin refahı ve istikrarına önem veriyor ve suyu hepimizin zenginliği olarak görüyor. Su meselesinin görüşülmesi için ilk defa iki ülke arasında bir teknik komite kuruldu. Bu konuda imzalama aşamasına gelen mutabakat zaptımız var." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA