Türkiye ile İngiltere arasında 2 anlaşma imzalandı

Başbakan Binali Yıldırım ile İngiltere Başbakanı Theresa May, Çankaya Köşkü'nde düzenledikleri ortak basın toplantısı öncesi iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, ilk olarak Milli Muharip Uçak Projesi'ni (TF-X) geliştirmeye yönelik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) ile İngiliz savunma devi BAE Systems arasında çerçeve sözleşme imzalandı.

Anlaşmaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI-TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil ile BAE Systems Ceo'su Ian Graham King imza attı.

Daha sonra İngiltere ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 2017 Havacılık Güvenliği İşbirliği Programı anlaşması, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore tarafından imzalandı.