'Türkiye ile ASEAN ortaklığı bir dönüm noktasını oluşturacaktır'

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile ASEAN arasında Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) ilişkisi kurulması kararının dışişleri bakanlarının 5 Ağustos 2017 tarihli toplantısında kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ASEAN toplantıları çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Filipinler'i ziyaret ettiği ve ASEAN'ın 50. yıl dönümünü kutladığı yıl bu kararın alınmasının daha da anlamlı olduğu vurgulanan açıklamada, ASEAN'ın 50. kuruluş yıl dönümü de kutlandı.

Örgütün siyasi ve ekonomik boyutları itibarıyla 8 Ağustos 1967'de Bangkok'ta bir araya gelen kurucuların beklentilerinin ve hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaştığı kaydedilen açıklamada, ASEAN'ın yarattığı başarı hikayesinin gelecek 50 yılda daha da ileriye gideceğine olan inanç yinelendi.

Asya-Pasifik bölgesine yönelik politikası çerçevesinde Türkiye'nin, 50 yıl içinde Güneydoğu Asya bölgesinde vazgeçilmez bir siyasi ve ekonomik bir platform haline gelen ASEAN ile kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar attığı belirtilen açıklamada, bu bağlamda Türkiye'nin ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na 2010'da taraf olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"ASEAN ile üçüncü ülkeler arasında çeşitli sektörlerde daha somut alanlarda iş birliğini öngören Sektörel Diyalog Ortaklığı, örgüt ile ilişkilerimiz bakımından bir dönüm noktasını oluşturacaktır. Türkiye, ASEAN'ı bölgesinde etkin bir entegrasyon mekanizması olarak görmektedir. Türkiye, Güneydoğu Asya bölgesinde siyasi istikrar, ekonomik refah ve sosyal istikrarın sağlanması ve korunması için ASEAN'ın oynadığı rolü takdir etmektedir. Türkiye, ASEAN'ın halklarının refahı ve esenliği için önümüzdeki yıllarda daha kapsayıcı, güvenilir, bölgesel ve uluslararası meselelerde söz sahibi bir topluluk olma çabalarını desteklemektedir. Sektörel Diyalog Ortaklığı çerçevesinde ülkemizce sunulan Eylem Planı, ASEAN'ın bu yöndeki çalışmalarına katkı sağlayabilecek somut projelere yer vermektedir.

Türkiye ile ASEAN arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesi, Asya'nın iki ucunu yakınlaştıracak önemli bir adımdır. Diyalog Ortaklığı göz önünde bulundurularak, ASEAN'ın yeni Sektörel Diyalog Ortağı olarak Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ikili ilişkilerini geliştirmeye ve örgütle kurumsal bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmaları devam edecektir."