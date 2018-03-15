Türkiye ile ABD'nin yapacağı Münbiç toplantısı ertelendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ertelenen ABD ziyaretinde, özellikle Münbiç konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nda bir araya gelmiş ve burada, "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getirdiğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Pompeo'nun ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber