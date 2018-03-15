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Türkiye ile ABD arasında yapılacak olan Mekanizma Toplantısı ertelendi

Türkiye ile ABD arasında yapılacak olan Mekanizma Toplantısı ertelendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gitmiyor.

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Türkiye ile ABD arasında yapılacak olan Mekanizma Toplantısı ertelendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ertelenen ABD ziyaretinde özellikle Menbiç konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nda bir araya gelmiş ve burada, "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber

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