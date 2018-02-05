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"Türkiye, Hollanda ile ilişkileri değerlendirmeye hazırdır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda'nın, Ankara'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Sözcü Aksoy, Hollanda Dışişleri Bakanlığınca bugün yapılan açıklamaya ilişkin soruya yazılı yanıtında, Mart 2017'de yaşanan krizin ardından Türkiye-Hollanda ilişkilerinin normalleşmesinin sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin beklentilerinin bilindiğini belirtti.

Söz konusu olaylardan bu yana Türkiye dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin göreve dönmesinin arzu edilmediğinin Hollanda makamlarına bildirildiğini vurgulayan Aksoy, "Nitekim o tarihten bu yana da Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi ülkemize gelmemişti. Gelinen aşamada Hollanda tarafının normalleşme yolunda gerekli somut adımları atma iradesini göstermesi halinde Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırdır." dedi.

Ne olmuştu?

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Mart 2017'de referandum çalışmaları için Türk vatandaşlarıyla buluşmalarını engellemesiyle başlayan krizin ardından, Türkiye'ye gelmesi istenmeyen Ankara Büyükelçisinin resmi olarak geri çekildiğini açıklamıştı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin, krizden sonra Hollanda tarafına durumu telafi etmesi için bazı şartlar ilettiğini ancak Hollanda'nın, ilişkilerin normalleşmesi için beklenen adımı atmadığını belirtmişti.

Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti.

11 Mart 2017'de de Bakan Kaya'nın Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini de polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti. Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarına yönelik polis şiddetinde, en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin dönmesini istememişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
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