'Türkiye hiçbir oluşuma hiçbir devlet yapılanmasına asla izin vermez'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı gayrimeşru referandumla ilgili, "Son günlerde Kuzey Irak'ta gayrimeşru bir referandum yapıldı. Akılları sıra Irak'ı bölecekler, Suriye'yi bölecekler, bir uydu devlet ortaya çıkaracaklar ve böylece bölgenin istikrarını bozmaya çalışacaklar. Şunu herkes bilmelidir; Türkiye, Irak sınırının güneyinde de Suriye sınırının güneyinde de hiçbir oluşuma, hiçbir devlet yapılanmasına asla izin vermez." dedi.

Yıldırım, Çorum İl Başkanlığınca düzenlenen AK Parti Çorum İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, bugün birçok ilim, irfan, devlet adamını bağrından çıkaran barış ve kardeşlik şehri olan Çorum'da bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Yıldırım, AK Parti teşkilatlarının yalnızca ana kademesi, kadın ve gençlik kollarıyla değil kahramanlıklarıyla şehit ve gazileriyle de anıldığını dile getirdi. Yıldırım, "Vatanı, bayrağı, bağımsızlığı için bedel ödeyen bu teşkilat her türlü övgüye layıktır. Övgülerin en güzeline layık bir teşkilatsınız Çorum." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde 11 şehit veren Çorum'un, Türkiye'de nüfusuna göre en fazla şehit veren il olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Çorum demokrasinin değerini biliyor, bu ay yıldızlı bayrağın değerini biliyor. Çorum istiklalin, istikbalin değerini biliyor. O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Hürriyet Meydanı'na indiniz, alçaklara gereken cevabı verdiniz. Allah sizden razı olsun." şeklinde konuştu.

Çorum'da dolu dolu program yaptığını, Çorum'a 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un adının verildiği hastanenin açılışının da gerçekleştirildiğini söyleyen Yıldırım, "Muhteşem hastane olmuş, Çorum'a yakışmış. Çorum, Anadolu'nun merkezinde, dünyanın merkezinde. Dünyanın ilk barış anlaşması olan Kadeş Anlaşması'nın yapıldığı Çorum'a ne yapsak yakışır, ne yapsak yeridir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Çorum ziyareti sırasında kendisine, bakanlara ve parti teşkilatının üst kademe yöneticilerine gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

"Çorum'un 15 yıl önceki halini düşünün"

AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan ile "Ey kardeşlerim, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." anlayışıyla yola çıktığını "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesini esas aldığını anlatan Yıldırım, "Son 15 yıla baktığımızda Çorum'un 15 yıl önceki halini düşünün. O gün doğan yavrularımız bugün 17 yaşına geldi. Onlar belki hatırlamayabilir ama orta ve ileri yaştakiler çok iyi hatırlar. Çorum'un o çileli yollarını, hayatını ömrünün baharında kaybeden insanları çok iyi hatırlarlar. Bugün Allah'a şükür Çorum'un yollarını da yaptık gönüllere de yol yaptık." şeklinde konuştu.

Konuşması sık sık partililerin "Çorum burada, Başbakanın yanında", "AK gençlik seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla kesilen Başbakan Yıldırım, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Bir yandan FETÖ ile mücadelenin devam ederken diğer yandan bölgesel ve küresel gelişmelerin yakından takip edildiğine dikkat çeken Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bölgede yaşanan sıkıntılar, kaoslar Kuzey Irak'ta, Suriye'de anlamsız olarak perdeye sokulan planlar, bizim 2023 Cumhuriyet'in 100. yılına giden hedeflerimizi baltalamaya yönelik faaliyetlerdir. Bunu biliyoruz. Son günlerde, Kuzey Irak'ta gayrimeşru bir referandum yapıldı. Akılları sıra Irak'ı bölecekler, Suriye'yi bölecekler, bir uydu devlet ortaya çıkaracaklar ve böylece bölgenin istikrarını bozmaya çalışacaklar. Şunu herkes bilmelidir; Türkiye, Irak sınırının güneyinde de Suriye sınırının güneyinde de hiçbir oluşuma, hiçbir devlet yapılanmasına asla izin vermez. Bölgede bazı yöneticilerin ihtirasları sonunda ortaya çıkan durumun bedelini asla orada yaşayan Kürt kardeşlerimizle Türkmen kardeşlerimizle Arap kardeşlerimizle ödemeyeceğiz. Bu bedeli, bu hırslarına yenik düşen, basiretsiz yöneticiler ödeyecek."

"Onları kendi hallerine bırakalım"

Salondan yükselen "Yol ver gidelim, Avrupa'yı ezelim" sloganı üzerine Yıldırım, şöyle konuştu:

"Gençler, işimize bakalım. Onları kendi hallerine bırakalım, ne halleri varsa görsün. Ne diye enerjimizi tüketeceğiz, oralara gideceğiz. Onlar gelsinler. 'Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değildir.' diyor değil mi? Gelsinler, herkese hayat var burada. İşte 3,5 milyon evinden, barkından, yurdundan kaçmak, hayatını kurtarmak zorunda kalan insana bağrını, evini açan kim? Ekmeğini paylaşan kim? İşte bu asil millet yaptı bunu. Bunun dünyada başka örneği var mı?"

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Başbakan Yıldırım'a, ahşap oyma Osmanlı armasının yer aldığı tablo hediye etti.

Türkiye'nin son bir yılda çok önemli olaylar yaşadığını ifade eden Yıldırım, bir darbe bir de referandumun geride bırakıldığını, bu iki olayda sorumluluk alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ülkeyi büyük badirelerden kazasız belasız çıkarttıklarını belirtti.

Yıldırım, 15 Temmuz'un milletin kahramanlık destanı olduğunu, tarihe altın harflerle yazıldığını, o gün sokakları dolduran milyonların yarısının kadınlar olduğunu dile getirdi.

Dava şuuru ve memleket sevdasının bunu gerektirdiğini anlatan Yıldırım, "Bu parti 12 sefer üst üste seçim kazandıysa, referandum kazandıysa sizlerle kadınlarımızla gençlerimizle ana kademelerimizle kazandı. Sağ olun var olun." ifadelerini kullandı.

Bugün Çorum'da her tarafta sevgi seli ve heyecana şahit olduklarını belirten Yıldırım, Çorum'un adeta 2019'u iple çektiğini söyledi.

15 Temmuz'da darbecilere darbe vurduklarını belirterek, "Darbenin arkasında olan, ruhlarını 1 dolara satan alçaklar, yüce Türk adaletine hesap veriyor. Ne kadar tiyatro oynasalar da ne kadar yalan dolan ile uğraşsalar da reddetseler de hiçbir şekilde açık söylüyorum adaletin pençesinden kurtulamayacaklar, hukuk önünde hesaplarını en ağır şekilde verecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

AK Parti'nin her seçimde desteğini artırarak, bugünlere geldiğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer iş yapmazsanız, milletin gönlüne giden yolları inşa etmezseniz bu desteği verir mi millet? Şimdi bazıları yollara düşmüş, arıyorlar. Ne arıyorsun kardeşim, maden mi bulacaksın? Yola düşmek, yola çıkmak iyi bir şey de yürürsen arkanda milletin yürüyecek. Sen yürüdün, yanında FETÖ'cüler ile bölücüler vardı. Biz bunlarla yol yürümeyiz, bizim yolumuz milletin yolu. Bizim yolumuz muasır medeniyetler yoludur."

Başbakan Yıldırım, bugün Çorum'da 64 eserin açılışını yaptıklarını, AK Parti'nin son 15 yılda Çorum'a 11,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiğini anımsattı. Çorum'un her şeyi hak ettiğini, kentin sanayi, turizm ve tarımda Anadolu'nun parlayan yıldızı olmaya devam ettiğine dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:

"Bin 300 derslik yaparak eğitimde Çorum'a çağ atlattık. Bugün öğretmen başına 16 öğrenci düşüyor. Çorum'un her tarafından tekli eğitime geçiyoruz. Öğlenci, sabahçı yok, tam gün eğitim. Az önce 800 yataklı hastaneyi dolaştık. Çok güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hali hazırda devam eden hizmetlerimiz var. İskilip'te 100 yataklı devlet hastanesi, Bayat'ta yine bir ilçe hastanemizin yapımları sürüyor. Gençlik merkezleri ve spor salonları yaptık. Her şey Çorum için."

Başbakan Binali Yıldırım, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "Yapılan hizmetler çikolataya benzer, yenilir, yutulur, unutulur, tekrar istenir." sözlerini hatırlatarak, "Millet isteyecek, biz de yapacağız. Hiç gocunmayız, hiç yorulmayız. Çünkü biz halka hizmeti, Hakk'a hizmet bilerek bu yollara çıktık." dedi.

Çorum'a hızlı tren getireceklerini dile getiren Yıldırım, projelerin başladığını, gelecek yıl projenin biteceğini, sonra en kısa zamanda yatırıma alacaklarını söyledi. Ankara'dan Sivas'a giden hızlı treni Delice'den bağlayacaklarını da anlatan Yıldırım, Çorum'un ihracatta, ticarette, sanayide bölgenin parlayan yıldızı olacağını vurguladı.

Türkiye'nin, hızlı trende Avrupa'da 6, dünyada 8. sırada olduğunu bildiren Yıldırım, "Türkiye'de neler olduğunu herkes biliyor da bir tek ana muhalefetin haberi yok. Onun için de bunlar daha çok yürürler." ifadesini kullandı.

Dünyada 2008'den beri krizin devam ettiğine ve dünya genelinde son 10 yılda 10 büyük proje yapıldığına işaret eden Yıldırım, 10 projenin 5 tanesinin Türkiye'de yapıldığını belirtti.

Dünyanın en büyük havalimanını, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Marmaray'ı, Osmangazi Köprüsü'nü yaptıklarını, Çanakkale Köprüsü'nün yapımının sürdüğünü belirten Yıldırım, bunların dünyanın en ihtişamlı projeleri olduğunu vurguladı.

Yıldırım, tüm bu projeleri, her tarafta terör odakları ile mücadele ede ede yaptıklarına dikkati çekerek, "Ne yaparsa yapsınlar, bu kutlu yürüyüşten asla bizleri döndüremezler. Buradan Çorum'dan ilan ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Çorum İl Kongresi'ne bir mani olmazsa geleceği sözünü de veren Yıldırım, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ'ın çok güzel iş yaptığını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, Mart 2019'da yerel seçimler ile 3 Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçiminin yapılacağını anımsatarak, Çorum il teşkilatının hazırlıklarını yapmasını istedi.

Türkiye'nin seçimlerin ardından yeni bir hükümet yönetim sistemi ile tanışmış olacağını dile getiren Yıldırım, "Orada ben yokum artık. Ülkem için milletim için bir Ali değil, bin Ali feda olsun. Çünkü 2019, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılına açılan kapıdır. Bu kapıyı siz açacaksınız, anahtarı sizdedir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çok konuşulduğunun altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi o sisteme o gün karşı çıkanlar, ellerini ovalıyor, 'gün gelse de biz de aday olsak.' Hani karşıydın? Olsunlar, olacaklar. Adaylar çıksın görelim. Bizde derler ki; etlik kuzu közde belli olur. Hepsinin boyunu bir görelim. Ondan sonra millet gereken değeri, gereken notu hepsine verecek. Bu sistem, Türkiye'de kardeşliği getiriyor, bölünme riskini tamamen ortadan kaldırıyor. Çünkü yüzde 50 artı 1 ile cumhurbaşkanı seçilecek. Türkiye'nin belirli bölgelerinden oy almak yetmez. Her taraftan oy alacaksın. 81 vilayetten 780 bin kilometrekare vatan toprağında yaşayan her vatandaşımızdan da destek alacaksın. Yani bu sistem, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini getiriyor. Bu sistem, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, rabia. Teminatı bu sistemde. Bu sistemde sürekli iktidar var, sürekli istikrar var. Artık öyle zayıf hükümetler, pazarlıklar, kumpaslar, ayak oyunları, bunlar yok. Her şey sandıkta ayan beyan belli, yetkiyi veriyor ve ondan sonra 5 yıl boyunca durmak yok, yola devam. Böyle bir şey. Onun için Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'nin zaman kaybına tahammülü yok."

Türkiye'nin bugün 15 yılda 3 kat büyüdüğüne vurgu yapan Yıldırım, "Niye? İstikrar olduğu için büyüdü, güçlü iktidar olduğu için büyüdü." dedi.

Eğer hep böyle olsaydı ülkenin 1971'de Kore ile aynı durumda olabileceğine değinen Yıldırım, "Şimdi Kore bizim 2,5 katımızdan fazla. Çünkü başkanlık sistemine geçtiler ve ondan sonra önleri açıldı." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması için gerektiğine, o yüzden bu sistem için bugünden hazırlanmanın önemine işaret etti. AA