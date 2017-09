'Türkiye her türlü adımı atıp, her türlü tedbiri alacaktır'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan'a resmi ziyareti kapsamında, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk, eşi Zarife Aliyeva'nın kabrine çiçek bıraktı.

Anıt mezar ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli, IKBY’nin gayrimeşru referandumuna ilişkin soru üzerine, "Bu referandum ya da orada, o bölgede ayrı bir devlet kurulması gibi bir çalışma ya da bir proje, hedef bölgeyi ve tüm dünyayı ateşe atar, yeni, çok daha büyük küresel ölçeğe taşınma ihtimali olan çatışmaları beraberinde getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Çok farklı etnik, mezhepsel, demografik yapıların olduğu bölgedeki dengelerin hassas olduğunu vurgulayan Canikli, "O hassas denge içerisinde en ufak bir tuğlayı çektiğinizde, taşı oynattığınızda, dengeyi bozduğunuzda o bölgenin bütün dengesini bozar." ifadesini kullandı.

"Ortadoğu’da hesaplar denklemlere sığmaz." diyen Bakan Canikli, bugüne kadar hiçbir ülkenin Ortadoğu ile ilgili hesabının tutmadığına dikkati çekti. Canikli, Ortadoğu’daki hassas, kırılgan dengenin bozulmamasının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Böyle bir referandum ve bunun akabinde bağımsızlık adımları burada savaşların hiç eksilmeyeceği bir dönemi başlatır. Orada kalmaz, bütün dünyaya yansır kesinlikle. Şu anda bile Suriye’de arazide büyük ülkelerin kuvvetleri zaman zaman çok yakın, sıcak temasların arifesine gelebiliyor, çok yakın karşılaşmalar söz konusu olabiliyor. Zaten yeteri kadar yeni çatışmaları tetikleyecek, tahrik edecek durum söz konusu, bir de bunun üzerine böyle bir olay bütün dengeleri bozar. Ayrıca orada sadece etnik bir yapı üzerine kurulmak isteniyor ve diğer etnik yapıları da temizleyerek, oradan sürerek, ortadan kaldırarak kurulmaya çalışılıyor."

"Orada öyle bir siyasi yapılanmaya müsaade edilemez"

Kerkük’teki Türkmen nüfusunun 2003’ten itibaren sürüldüğünü, varlıklarının ortadan kaldırıldığını, geçmişle bağlantılarının koparıldığını belirten Bakan Canikli, "Belli bir etnik yapı oraya göç ettirildi, teşvik ettirildi. Onlara ev, iş, toplu paralar verildi ki oradaki nüfus yapısı değişsin diye. Şimdi orayı da dahil ediyorlar. Halbuki orada kurulmak istenen etnik yapıyla alakası yok Kerkük’ün. Başka yerler için de geçerli. Orada aynı zamanda o etnik yapının dışındaki bütün unsunlar topraklarından sürülüyor, kovuluyor, adeta asimile ediliyor, temizlenmeye çalışılıyor oradan." diye konuştu.

Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını vurgulayan Nurettin Canikli, şunları kaydetti:

"Böyle bir şeye müsaade edilemez ve ayrıca hukuki de değil. Irak Anayasası, Kuzey Irak yönetimini de bağlar, hepsini bağlar. Yapılan bu referandum Irak Anayasası’na da aykırıdır, hukuki hiçbir tarafı yoktur. Irak, birlikte hareket edeceği bütün ülkelerle, Irak Anayasası’na uygun hale getirmek için bütün tedbirleri alma hakkına sahiptir. Bu çerçevede Türkiye de o bölgeyle 300-400 kilometre sınırı olan bir ülke. Oradaki her gelişme bizi yakından ilgilendiriyor, her yönüyle ilgilendiriyor. Ayrıca referandumdan sonra orada yoğun bir şekilde PKK terör örgütünün varlığında ciddi bir artış olduğunu da gözlüyoruz, görüyoruz. Kuzey Irak’ta terör örgütünün orada ciddi bir varlık artışı, terörist bulundurması söz konusu. Dolayısıyla Türkiye açısından oradan yönelecek tehditte de bir artış söz konusu, terör örgütü üzerinden. Dolayısıyla bunları görmezden gelmemiz söz konusu değil, bunlara kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Oradaki Türkiye’ye yönelecek olan bütün tehdidi de ortadan kaldıracak her türlü adımı Türkiye atacaktır, her türlü tedbiri alacaktır. Her türlü tedbir masadadır, o tehditleri ortadan kaldırmak için. Sonuç itibarıyla orada öyle bir siyasi yapılanmaya müsaade edilemez, edemez. Bölge için tehlike, dünya için tehlikedir."