Başbakan Binali Yıldırım, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ile Kayacık Lojistik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Konuşmasına,16 Nisan referandumundaki desteklerinden ötürü Konyalılara teşekkür ederek başlayan Yıldırım, Konyalıların Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" dediğini ve milli iradenin yanında durduğunu söyledi.

"İşsizlik düşmeye devam ediyor. Daha da düşecek"

Vatandaşlara bu yılın büyüme yılı olacağı ve büyümede yeni bir rekora imza atılacak bir yıl olacağı sözünü verdiklerini anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyon düşüyor. Tek haneli enflasyona doğru gidiyoruz. İşsizlik düşmeye devam ediyor, daha da düşecek. O da yakın zaman tek haneli olacak inşallah. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor."

"Türkiye hedeflerine daha kararlı bir şekilde yürüyecek"

Yıldırım, hizmete açtıkları üniversiteler, barajlar, şehir hastaneleri, spor tesislerinin büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye'yi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bunu yaparken, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını hazırlarken 16 Nisan referandumunda Konya rekor düzeyde 'evet' dedi. 16 Nisan'da millet hizmete 'evet' dedi. Türkiye'nin geleceğine 'evet' dedi. Türkiye, milletimiz, Konya dedi ki 'Bir daha vesayete, darbeye, ekonomik krizlere geçit yok'. 16 Nisan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte inşallah Türkiye geleceğe koşar adımlarla ilerleyecek."

"Birer birer bu alçak örgütlerin yaptıklarının hesabını soruyoruz"

Her şeyin daha güzel olacağını belirten Başbakan Yıldırım, "Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz devam etsin. Yeter ki ülkemize, milletimize, birliğimize musallat olan bölücü terör örgütleri PKK, FETÖ örgütü bir an önce milletimizin başının belası olmaktan çıksın. Birer birer bu alçak örgütlerin yaptıklarının hesabını soruyoruz." dedi.