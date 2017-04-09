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Türkiye gündemi (9 Nisan 2017)

Türkiye gündeminde bugün neler var? İşte öne çıkan gündem maddeleri.

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Türkiye gündemi (9 Nisan 2017)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boyabat'ta halkla bir araya gelecek.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Üsküdar şubesinde kahvaltı programına katılacak.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de genç sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenci kulüpleriyle buluşacak, bir kıraathaneyi ziyaret edecek, Kadınlar Soruyor programına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve Türk Eğitim-Sen ve Türk Sağlık-Sen üyeleriyle bir araya gelecek.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek İstanbul mitingine katılacak.

5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Avcılar Gümüşhane ve Bayburtlular dernekleri ile Esenler Bayburtlular Derneği temsilcileri, Mardinli işadamları, İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası, Gaziosmanpaşa Bayburtlular Derneği temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşacak; Sancaktepe'de muhtarlar, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve seçmenlerle bir araya gelecek.

6- ABD'nin Suriye'de Şayrat Hava Üssü'nü bombalaması ile rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya, Kayserispor-Osmanlıspor, Adanaspor-Çaykur Rizespor, Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

8- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Banvit-Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sürüyor.

Etiketler: gündem
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