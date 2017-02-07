Türkiye gündemi (7 Şubat 2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek ve Wirtu onuruna resmi akşam yemeği verecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektubu sunacak Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'yi kabul edecek, TOBB Ekonomi Şurası'na katılacak.

2- TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile bir araya gelecek.

3- Başbakan Binali Yıldırım, TOBB Ekonomi Şurası'na katılacak, Çankaya Köşkü'nde Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüşecek, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide'yi kabul edecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Enver Öktem için TBMM'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Meclis'teki makamında Almanya-Türkiye Dostluk Grubu ile görüşecek.

5- AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin grup toplantıları yapılacak.

6- TBMM Genel Kurulunda, Serbest Bölgeler Kanunu ile bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı görüşülecek.

7- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı"nın kapanış konuşmasını yapacak ve imza törenine katılacak.

8- TÜİK, 2016'ya ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

9- Hazine, 14 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

10- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezinde yapılacak.