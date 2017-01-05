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Türkiye gündemi (5 Ocak 2017)

Bugün Türkiye gündeminde neler var? İşte öne çıkan gündem maddeleri.

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Türkiye gündemi (5 Ocak 2017)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek. 
 
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek Erdoğan, Keçiören Metrosu'nun açılış törenine katılacak. 
 
- Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenecek Keçiören Metrosu açılış törenine katılacak. 
 
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Belediyenin toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.
 
- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ankara Palas Devlet Konukevi'nde düzenlenecek Mehmet Akif İnan'ı anma programına iştirak edecek.
 
- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.
 
- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor. 
 
- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. 
 
- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank ve Maccabi FOX-Darüşşafaka Doğuş maçları oynanacak. 
 
Etiketler: gündem
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