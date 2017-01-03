Türkiye gündemi (3 Ocak 2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek, Türk-İş heyetini kabul edecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

3- AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin TBMM grupları toplanacak.

4- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisinin aralık ayı ihracat rakamlarını açıklayacak, 2016 yılı ihracat verilerini değerlendirecek.

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Keçiören Metrosu’nda incelemede bulunacak.

6- TÜİK, aralık ayı tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini açıklayacak.

7- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

8- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit-Aris ve Stelmet-Beşiktaş Sompo Japan maçları oynanacak.