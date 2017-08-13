Türkiye gündemi (13.08.2017)

1- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Batman'daki terör saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in cenaze törenine ve Bafra Alaçamlılar Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği güreş müsabakalarına katılacak.
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
4- Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.
5- Dünya Atletizm Şampiyonası İngiltere'nin başkenti Londra'da sona erecek.
- Şampiyonanın son gününde Türk sporculardan, 20 kilometre yürüyüşte Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Mert Atlı finalde yarışacak.
6- Süper Lig'de sezonun ilk haftasına Trabzonspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor, Beşiktaş-Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.