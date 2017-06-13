Türkiye gündemi (13 Haziran 2017)

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.
2- Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u resmi törenle karşılayacak, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Piri Reis Üniversitesinde fahri doktora tevcih ve mezuniyet törenine iştirak edecek Yıldırım, Vahdettin Köşkü'nde Borisov ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.
3- AK Parti, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret edecek, partililerle iftar programına katılacak.
5- TBMM Genel Kurulunda sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.
6- TÜİK, nisan ayına ilişkin sanayi ciro endeksi ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
7- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
9- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.
10- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye'de misafir bulunan muhacir alimlerle iftarda bir araya gelecek.
11- Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla gerçekleştirilecek Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2017- Arama Kurtarma Tatbikatı, kara safhasıyla başlayacak.