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Buradasınız : » » Türkiye gündemi (10.01.2017)

Türkiye gündemi (10.01.2017)

10 Ocak 2017 gündem özeti şöyle;

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Türkiye gündemi (10.01.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kaymakamlarla bir araya gelecek ve öğle yemeği verecek, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'yi kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ile görüşecek.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'yi kabul edecek, 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılanlara Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.

4- CHP ve HDP TBMM grupları toplanacak.

5- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan yardımcıları Nurettin Canikli ve Numan Kurtulmuş, Mariott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı’nda konuşacak.

(Ankara/09.00/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Türkiye’nin Hayvansal Üretimi" konulu sempozyuma katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret edecek.

3- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının aralık ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

4- Hazine, 9 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kıbrıs sorununun çözüm için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen ve dün başlayan müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla BM Cenevre Ofisi'nde devam edecek.

2- Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Marriott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşacak. 

3- Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerden ikisinin Türkiye’ye iadesine yapılan itiraz başvuruları, Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nde görüşülecek.

4- Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin cenazesi, Tahran Üniversitesi'ndeki cuma namazgahında düzenlenecek resmi törenin ardından kentin güneyindeki Ayetullah Humeyni'nin türbesinde defnedilecek.

5- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

6- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahneleyeceği "Nart Ateşi" adlı gösteriyi izleyecek.

SPOR

1- Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

2 - Voleybolda Kupa Volley final müsabakaları Balıkesir'de başlayacak.


 

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