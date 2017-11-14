Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AB Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

"Türkiye Gümrük Birliğinin güncellenmesine hazır"

Çelik, Türkiye'nin, Gümrük Birliğinin güncellenmesine hazır olduğunu kaydetti. Kurumların buna hazır olduğunu belirten Çelik, "Burada, Konseyin Komisyona yetki vermesi gerekiyor. Herhangi bir şekilde ekonomik ilişkilerin kesilmesi diye bir şey söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç kimse Türkiye ile müzakereleri kesemez"

Türkiye'nin, AB müzakerelerini yürüten bir aday ülke olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye sadece terörle mücadele için bir askeri karargah olarak, ya da sadece göçmen ilişkisinde bir toplama kampı gibi görülemez. Biz, sadece terör ve göç konusunda iş birliği yapılacak bir ülke olmayı kabullenmiyoruz ki ben Avrupa'nın her tarafında '23. ve 24. fasılları açın' diyorum veyahut da 'Bu meseleleri gelin konuşalım' diyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinin önemine değinen Çelik, "Ama şunu da kabul edemeyiz: Eğer 'Türkiye ile müzakereleri kestik, Türkiye şu şartları yerine getirir' gibi bir cümle kullanırlarsa bu müzakere ebediyen kesilir. Bu çocuk oyuncağı değildir. Türkiye gibi bir ülkeye davranmanın bir stili, yöntemi vardır. Hiç kimse Türkiye ile müzakereleri kesemez." diye konuştu.

AB'nin Türkiye'ye çifte standart uyguladığına vurgu yapan Çelik, AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve diğer yetkililerin 18 Mart mutabakatına ilişkin, "Türkiye bu anlaşmayı kesemez, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı var." yönündeki görüşlerinin gazetelerde yer aldığını anımsattı.

Bakan Çelik, "Türkiye gibi bir devlet, bir Avrupa devleti ve demokrasisi olarak AB üyesi olmadan bugüne kadar gelmiştir. Bundan sonra da yoluna AB üyesi olmadan gider ama biz, AB üyesi olmasını tercih ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

18 Mart göçmen anlaşmasının içinde 1'e 1 anlaşması, 3 milyar avro meselesi, fasılların açılması ve gönüllü insani kabul konusunun yer aldığını söyleyen Çelik, "Birisi çıkıp da 'Fasıllar açılmayacaktır' dediği zaman, 18 Mart anlaşmasını iptal etmiş olur." açıklamasını yaptı.

"Suriye, Irak sınırımızın aşağısı istikrarsızdır"

"Bin 295 kilometrelik Suriye, Irak sınırımızın aşağısı istikrarsızdır ve bu istikrarsızlık artacaktır." diyen Çelik, Bölgeden, Körfez'den diğer meselelere kadar istikrarsızlık sürmektedir. Bir devlet stratejik olarak şuna bakar: Hangi bölgesinde istikrar varsa oraya daha çok yatırım yapmak durumundadır. Bizim de Avrupa bölgesinde istikrar var, ilişkilerimizin geliştirilmesi rasyonalitenin icabıdır." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin tamamlanması ve oylamanın ardından AB Bakanlığının 2018 yılı bütçesi 346 milyon 861 bin lira olarak kabul edildi.

Kaynak: AA