Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Biz milli birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizle biriz ve biz birbirimizi sever, sahip çıkarsak bu gücümüz daha da artar. Türkiye güçlü milletiyle ve devletiyle dimdik ayakta, kendisine hazırlanan tuzakların üstesinden geliyor ve gelmeye devam edecek." dedi.

Demircan, Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla Alaçam ilçesine bağlı Köseköy, Vicikler, Umutlu, Tepebölmesi ve Kızlan mahallelerinin suya kavuşması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Demircan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye topraklarının şehit kanlarıyla sulanarak vatan olduğunu söyledi. Türkiye'nin her zaman içeride ve dışarıdaki düşmanlarla mücadele edecek güçte olduğunu vurgulayan Demircan, şöyle devam etti:

"Bu toprakların bizim elimizden gitmesi için uğraşanlar her zaman oldu, olacak da. Bu coğrafyayı karıştırmak isteyenler her zaman oldu olacak da ama bütün bunların üstesinden gelmek, milli birliğimiz ve beraberliğimizle olacak. Biz milli birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizle biriz, ve biz birbirimizi sever, sahip çıkarsak bu gücümüz daha da artar. Türkiye güçlü milletiyle ve devletiyle dimdik ayakta, kendisine hazırlanan tuzakların üstesinden geliyor ve gelmeye devam edecek."

Susuz bir hayatın mümkün olmayacağını vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:

"Suyun olduğu yerde medeniyet olur ve hayat güzelleşir. Bu zamana kadar buraya suyu getiremedik belki ama bundan sonra artık Samsun’da su meselesinin çözülmüş olmasını görmek istiyoruz. Burada çözüldüğünü görünce de seviniyoruz. Değerli bacılarıma burada hayırlı olsun diliyorum. Kim bilir kaç kuşak omuzlar su taşıdı. Türkiye'nin en uç noktadaki köylerine bile ulaşmak için büyükşehir yasasını çıkardık, bu büyükşehir yasası ile hizmetleri kaliteli bir şekilde, etkili ve güçlü bir şekilde buralara kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben buradaki vatandaşlarımıza hayırlı olsun diliyor, bu projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. AA