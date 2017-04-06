Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Madem not düşürürken 2016’nın üçüncü çeyreğindeki daralmayı gerekçe gösterdiniz, şimdi o daralma ortadan kalktı inanılmaz bir büyüme rakamı çıktı 2016 yılının son çeyreğinde, o zaman bakalım verdikleri kararları değiştirecekler mi? Şimdi bütün gözler onların üzerinde." dedi.

Canikli, Giresun'da, eğitim ve araştırma hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, temelini attıkları hastanenin Giresun ve bölge için son derece önemli bir tesis olduğunu söyledi.

"Sağlık hizmetleri Türkiye’nin en ücra köşelere dahi adil bir şekilde dağıtıldı"

Hastanenin, çok büyük, 350 yataklı bir sağlık tesisi olacağını dile getiren Canikli, seviye olarak beş yıldızlı otel standardında inşa edileceğini belirtti.

Canikli, bu milletin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, “Bakın bugün Türkiye’nin her yerinde, Giresun için de geçerli, Türk vatandaşlarımızın, Giresunlu kardeşlerimizin sağlık hizmetlerinden faydalanma kalitesi, seviyesi batı ülkelerinin ortalamalarının üzerine çıkmıştır. Bir başka ifadeyle bir İngiliz vatandaşının kendi ülkesinde faydalandığı sağlık hizmetinin kalitesi Türkiye'de Türk vatandaşının faydalandığı sağlık hizmetinden kesinlikle fazla değildir, bugün itibarıyla"

Sağlık hizmetlerinin hızla daha üst noktalara gittiğine dikkati çeken Canikli, hizmetlerin Türkiye’nin her yerine en ücra köşelere dahi adil bir şekilde dağıtıldığını kaydetti.

Nurettin Canikli, Türkiye’nin ekonomide de kesintisiz büyümeye devam ettiğini belirterek, “Biliyorsunuz 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir miktar küçülme olmuştu, üretimde bir miktar daralma yaşanmıştı. Bu da son derece doğal, tarihin en kanlı darbe teşebbüslerinden bir tanesiyle karşı karşıya kalmış bir ülkede bu kadar sınırlı sayıda ekonomide ufak bir olumsuzluk yaşanması son derece doğaldır.” diye konuştu.

"2017’den itibaren Türkiye güçlü büyüme performansını ortaya koyacak"

Canikli,“Madem not düşürürken 2016’nın üçüncü çeyreğindeki daralmayı gerekçe gösterdiniz, şimdi o daralma ortadan kalktı inanılmaz bir büyüme rakamı çıktı 2016 yılının son çeyreğinde, o zaman bakalım verdikleri kararları değiştirecekler mi? Şimdi bütün gözler onların üzerinde, top onlarda, takip edeceğiz. Bakalım gerçekten Türkiye’ye yönelik rasyonel karar mı alıyorlar yoksa siyasi amacı olan, siyasi hedefi olan kararlar mı alıyorlar? Bunları göreceğiz, hep birlikte izleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Derecelendirme kuruluşlarının kararı ne olursa olsun 2017’den itibaren Türkiye’nin güçlü büyüme performansını ortaya koyacağını ifade eden Canikli, ondan yana hiçbir kuşkunun söz konusu olmadığını vurguladı.

Canikli, aynı yetkinin Mecliste de olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meclis, cumhurbaşkanını görevden aldığı zaman Meclis de seçime gidiyor yani daha doğrusu cumhurbaşkanı seçimin yenilenmesine karar verdiği zaman kendisi de seçime gidiyor. İnanılmaz bir sistem, harika bir denge kuruluyor. Bu yetki niye var, sistem herhangi bir nedenle kilitlendiği zaman Meclis ve cumhurbaşkanı birbirine düştüğü zaman birinin 'ak' dediğini diğeri 'kara' dediği zaman, o zaman meselenin çözülmesi gerekiyor, kördüğümün çözülmesi gerekiyor. Kim çözecek kördüğümü ? Millet."