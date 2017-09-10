Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Özellikle son açıklanan sanayi üretim endeksindeki artışlar, imalat sanayindeki, tüketici güven endeksindeki artışlar bize şunu gösteriyor; Türkiye güçlü bir şekilde büyümeye devam edecek." dedi.

Bakan Tüfenkci, yaptığı açıklamada, geçen yılın bütün olumsuzluklarına rağmen Türkiye'nin bu yıla güçlü bir başlangıç yaptığını söyledi.

İlk çeyrekte yüzde 5 büyüme yakalandığını hatırlatan Tüfenkci, "İnşallah yakında açıklanacak ikinci, üçüncü çeyrek büyüme oranlarıyla beraber Türkiye daha yüksek büyümeleri yakalayacak. Netice itibarıyla yıl sonunda öngördüğümüz, orta vadeli büyüme planlarımızdaki yüzde 4,4'ün üzerinde yüzde 5'lerde bir büyümeyi inşallah Türkiye yakalamış olacak." diye konuştu.

Gerek sanayi üretimi gerekse ihracat, ithalat ve dış ticaret hacminde pozitif büyümenin görüldüğünü belirten Tüfenkci, ülkenin her türlü olumsuzluğa rağmen ekonomik disiplinden çıkmayarak yoluna devam ettiğini vurguladı.

İhracatın bu yılın ağustos ayı itibarıyla yüzde 12,36 arttığını kaydeden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"İhracat, 13 milyar 287 milyon doları buldu. İthalatımız yüzde 15,30 artarak 19 milyar 164 milyon doları buldu. Baktığımızda da toplam dış ticaret hacmimizin yüzde 14,08 arttığını görüyoruz. Özellikle son açıklanan sanayi üretim endeksindeki artışlar, imalat sanayindeki, tüketici güven endeksindeki artışlar bize şunu gösteriyor; Türkiye güçlü bir şekilde büyümeye devam edecek. Türkiye dış dünyayı da imrendirecek şekilde mali disiplinden taviz vermeden, büyümesine, yoluna devam etti. Birileri engel çıkarmaya çalışsa da Türkiye'nin bu büyümesini kıskansa da Türkiye yoluna devam edecek."