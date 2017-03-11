'Türkiye gerekli her türlü cevabı verir'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hollanda'nın, Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı dünyanın her yerine gider, bütün dost müttefik ülkelerimizi ziyaret edebilir, kampanyaya katılır, görüşlerini ifade eder. Bütün siyasetçiler bu şekilde hareket edebilir. Ama bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Akla, mantığa, dostluğa, demokrasiye, insanlığa, insan haklarına aykırı son derece yanlış bir uygulamadır. Türkiye olarak bunun altında kalmayız. Türkiye, gerekli her türlü cevabı bu uygulamayı yapanlara verir."

"Son derece yanlış, son derece sakat, neresinden bakarsanız bakın ne demokrasiyle ne insan haklarıyla ne fikir özgürlükleriyle ne de Avrupa'nın baştan aşağı saydığınız değerlerin hiçbirisiyle bağdaşmayan son derece faşist bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Bu, kabul edilebilir bir durum değildir. Hollandalı siyasetçileri aklı başında davranmaya, makul davranmaya davet ediyoruz. Bu, doğrudan doğruya bir seçim kampanyasında 'Hayır' cephesinde yer almanın ötesinde, Türkiye'ye karşı açık bir husumet belirtisidir. Bunu kabul edemeyiz."