Türkiye genelinde 27 bin personelle denetim

Türkiye genelinde emniyet ve jandarmadan 27 bin 687 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik uygulamada, 52 bin 806 motosiklet kontrol edilirken, bunlardan ruhsatsız ve plakasız olan 5 bin 724'ü ise trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı personeliyle birlikte 81 ilde asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde ilk kez yapılan uygulamaya, 4 bin 381 noktada 7 bin 483 ekip ve 27 bin 687 personel katıldı. Uygulamada, çalıntı ve aranan motosikletler ile aranan şahısların yakalanması amaçlanırken, motosikletlerin ve sürücülerin trafiğe uygunlukları da denetlendi.

Uygulama sonucunda 52 bin 806 motosiklet kontrol edilirken, bunlardan ruhsatsız ve plakasız olduğu tespit edilen 5 bin 724'ü ise trafikten men edildi.

Denetimlerde, 290 çalıntı ve aranan motosiklet ile 284 aranan şahıs yakalandı. 6 bin 255 motosiklete 5 milyon 80 lira, 935 sürücüye ise 768 bin 748 lira idari para cezası uygulanırken, 277 kişiye de adli işlem yapıldı.

Aramalarda 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 48 adet mermi ve 18 bin 180 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.