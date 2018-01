Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Türkiye et ihraç eden ülkelerden birisi haline gelecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AA Editör masasına konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"MSB ile 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak"

Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlerin sağlıklı ve güvenli beslenmesini sağlamak amacıyla kaliteli ve daha ucuz ürün alabilmek için kendilerine müracaatta bulunduklarını anlatan Fakıbaba, bu talebi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Fakıbaba, protokolün uygulanmasıyla çiftçilere de çok büyük katkı sağlayacaklarına dikkati çekerek, "Neresinden bakarsanız bakın ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak. Bize bağlı kuruluşlar olan Toprak Mahsulleri Ofisinden, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden, Et ve Süt Kurumundan ürün aldığımız için, buraya bağlı çiftçilerimizde de ekonomik olarak iyileşme sağlamış olacağız yani hem çiftçilerimiz hem daha kaliteli ve ucuz ürün aldığı için Milli Savunma Bakanlığı hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak hizmet ettiğimiz için biz kazanmış olacağız. Kazan-kazan olacak." diye konuştu.

Fakıbaba, bir işletmedeki hatanın diğerlerini de etkilemesi nedeniyle "Bütün işletmelerdeki gıdalar güvenli değildir" denilemeyeceğini vurgulayarak, zaman zaman bu tip örneklerin görüldüğünü ve onlara da gerekli cezaların verildiğini söyledi.

"Yayla yasağı bu yaz kaldırılmış olacak"

Fakıbaba, yayla yasağıyla ilgili, "Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak." dedi.

"Lüks lokantalarda bile 5 lira civarında düşüş oldu"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ucuz et satışı konusunda, "Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında bir düşüş oldu." diye konuştu.

"Et ihraç eden ülkelerden birisi olacağız"

Et ihtalatı hakkında konuşan Bakan Fakıbaba, "Zaman vermek istemiyorum ama Türkiye kesinlikle et ithal etmeyecektir, inanarak söylüyorum ihraç eden ülkelerden birisi haline geleceğiz." dedi.

Kaynak: AA