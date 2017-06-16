Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Şu veya bunu bahane ederek, insanları sokaklara çağıranlar, sokakları çözüm yolu olarak gösterenler, bu ülkenin istikrarına göz dikmenin bir başka yolunu sergiliyorlar." dedi.

Bakan Tüfenkci, İş Dünyası Konfederasyonu'nun (BİRKONFED) İstanbul'da düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı iftarda, konuşmasına hayatını kaybeden şehitlere rahmet, gazilere sağlık dilekleri ile başlayan Tüfenkci, şehit ve gaziliğin üzerinde makam olmadığını belirtti.

Adeta bir ateş çemberiyle kuşatılan İslam coğrafyasının çok sancılı günler yaşadığına ve ağır bir imtihandan geçtiğine işaret eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır barışın adresi olan bu coğrafya, maalesef günümüzde acıyla, terörle, gerilimle, yıkımla, bombalarla anılıyor. Binlerce yıllık İslam medeniyetine ev sahipliği yapmış, mimarisi, kütüphaneleri, camileri, türbeleriyle ilim, hikmet ve irfanın merkezi olmuş bu topraklar, ateş, kan ve gözyaşıyla yeniden dizayn ediliyor.

Görüyorsunuz Katar'a yapılanları, Katar'ın başına gelenleri... Orada da Türkiye ekonomik anlamda Katar'ın yanında. Diğer mazlum ülkelerin ve milletlerin yanında olduğu gibi... Biz bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da uluslararası düzeyde müşterek ve samimi çabalara destek veriyoruz. Afrika ile ticareti geliştirme noktasında, özel önem ve gayret gösteriyoruz. Afrika'ya sadece ticari boyutuyla bakmıyoruz. Onların da kazanacağı bir ticareti geliştirmeye çalışıyoruz."

Katılımcılara Türkiye'nin geçtiğimiz 14 yılda ekonomik alanda ortaya koyduğu başarılar hakkında bilgi veren Tüfenkci, ekonominin son 10 yılda istikrarlı ve kesintisiz bir büyüme performansı sergilediğinin altını çizdi.

Tüfenkci, bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5'lik büyüme oranına atıfta bulunarak, bu büyüme oranının yüzde 2,4 olan Avrupa ortalamasının iki katından fazla olduğunu, ilk verilere göre Türkiye'nin yüzde 5'lik büyüme oranı ile G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan'dan sonra 3. sırada yer aldığını söyledi.

Ekonomistlerin ve IMF gibi kuruluşların yüzde 3-4 arasındaki tahminlerine dikkati çeken Tüfenkci, "Büyümeyi yüzde 5 gerçekleştirdik, bu sizin sayenizde oldu. 14 yılda Türkiye'yi her alanda 3 kat büyüttük ve büyütmeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.