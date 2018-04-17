Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararına uyarak, olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi karara bağladı ve TBMM Başkanlığına gönderdi. Eğer TBMM Genel Kurulu bu tezkereyi kabul ederse olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır." dedi.

Olağanüstü Halin (OHAL) terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edildiğini ve bu süre içerisinde terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulandığını belirten Bozdağ, OHAL'in bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Bozdağ, vatandaşın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olmasının söz konusu olmadığının altını çizdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul ettiği takdirde OHAL ayın 19'undan geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılacaktır.https://t.co/sj6aksizt6 pic.twitter.com/S3e6vQ5hws — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

Bahçeli'nin erken seçim çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin de Bozdağ, "Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim." dedi.

"Türkiye Ege'de bir oldubittiye göz yummayacak"

Bozdağ, Ege'deki bayrak olayına ilişkin, "Ege'de bulunan adalarla ilgili ihtilaflı olan konular çok nettir. Türkiye'nin Ege'de bir oldubittiye göz yumması izin vermesini kimse Türkiye'den beklememelidir. Eğer Yunanistan öyle bir hesap yapıyorsa o hesap Ege Denizi'nin içinde batar gider." ifadelerini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Ege Denizi'nde ve adalarında istenmeyen olayların yaşanmaması için Yunanistan tarafının provokatif ve saldırgan tutumlarından vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

"Aksi takdirde bizim de hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir. Bunu önlemenin yolu Yunanistan tarafının yaptığı çocuksu, provokatif hareketleri tekrarlamamasıdır."

[Ege'de bayrak gerilimi] Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Türkiye'nin Ege'de bir oldu-bittiye izin vermesini kimse beklememeli. Eğer Yunanistan öyle bir hesap yapıyorsa bu hesap Ege Denizi'nde batar gider. https://t.co/sj6aksizt6 pic.twitter.com/RPg3w2aO3w — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

"Avrupa Birliğine tam üyelik Türkiye için değişmemiş bir hedeftir"

Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin Türkiye için değişmeyen bir hedef olduğunu hatırlatan Bozdağ, "Ancak maalesef Türkiye ile aynı ekonomik şartları, aynı siyasi ve hukuki şartları taşımayan, Türkiye'den çok geri olan pek çok ülkeyi Avrupa Birliği'ne tam üye yaptıkları halde ısrarla Türkiye'ye karşı olumlu adımlar atmamakta direniyorlar." dedi.

[AB Türkiye Raporu] Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Avrupa Birliği'ne tam üyelik Türkiye için değişmemiş bir hedeftir.https://t.co/sj6aksizt6 pic.twitter.com/DXlBr4BmKq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

AB ilerleme raporuna da değinen Bozdağ, raporun içerisinde bazı olumlu açıklamalar olduğunu ama bu olumlu açıklamaların Türkiye'ye yapılan haksızlığı örtmeye yetmeyeceğini belirtti.

"Burada Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda tarafsız davranmayan, maalesef taraflı olan, eşit, adil davranmayan AB'dir. Biz buna rağmen Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmedik, bundan sonra da vazgeçmeye niyetimiz yok. Eğer onlar vazgeçiyorlarsa o zaman çıksınlar, 'Biz Türkiye'ye ilişkin kanaatlerimizi değiştirdik, vazgeçtik' desinler."

Kaynak: AA