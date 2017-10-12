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'Türkiye düzensiz göç ile ilgili gerekli tedbirleri alıyor'

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin düzensiz göç ile mücadele için Ege'de gerekli tedbirleri aldığını, bu yüzden bölgedeki NATO unsurlarının artık çekilmesi gerektiğini söyledi.

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Türkiye düzensiz göç ile ilgili gerekli tedbirleri alıyor

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin düzensiz göç ile mücadele için Ege'de gerekli tedbirleri aldığını, bu yüzden bölgedeki NATO unsurlarının artık çekilmesi gerektiğini söyledi. 

Soylu konuya dair şunları kaydetti; 

"Evet Türkiye bugün bir sorumluluk ortaya koyuyor. Eğer biz sahil güvenliklerimizde gerekli sorumluluğu ortaya koymazsak şunu açık bir şekilde ifade ederim jandarma polis bir günde batıya 15 - 20 bin insan geçmesi hayal falan değildir.Buradan hareketle düzensiz göç rotalarının çoğu Akdeniz ve Ege'de aldığımız tedbirlerle kısmen o kadar olmasa da İtalya ve İspanya hattına biraz kaydığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla düzensiz göç ile mücadeleye destek vermek için 2016 yılından beri Ege'de görev yapan NATO unsurlarının artık burada aldığımız tedbirlerle ifade etmek istiyorum ki buradan çekilme zamanı gelmiştir. Bana göre deniz güvenliği açısından bunun elbette ki daha doğru adımlarını hep birlikte atacağız." TRTHABER 

Etiketler: İçişleri Bakanı Soylu, Ege, düzensiz göç, nato
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