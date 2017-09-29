'Türkiye düşmanlığı Almanya'daki partilere bir şey kazandırmadı'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Almanya'da Türkiye karşıtlığı üzerinden yapılan seçim çalışmalarının partilere hiç bir şey kazandırmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA'nın Arakan'da müslümanlara yardım eden uluslararası tek kurum olduğunu da kaydetti.

İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi'nde TRT Haber'in canlı yayınına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Almanya'da yapılan seçim hakkında açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın terör örgütleri ile ilgili tutumunu eleştiren Çavuşoğlu, "Türkiye'nin terörist olarak gördüğü, asla tasvip etmediği olayların müsebbibi olarak gördüğü, örgüt üyesi olarak gördüğü bu kimselerin Almanya'da barındırılması, kollanması, muhafaza edilmesi görülüyor ki Alman vatandaşları nezdinde de karşılık bulmadı." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yükselen ırkçılık ve nefret yaklaşımlarının Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini zehirlediğini belirterek "inşallah önümüzdeki süreçte aklıselim galip gelir" dedi.

Arakanlı Müslümanların dramına da değinen Çavuşoğlu, TİKA'nın çalışmalarını şu sözlerle değerlendirdi;

"TİKA halen şu anda Arakan bölgesine giren yegane uluslararası bir kurum. Bunun dışında bölgede aktivite varlık gösteren başka bir kurum dünyada yok. Bu kardeşlerimizin hayata tutunması için, sağlıkta kalması için, çocuklarını kaybetmemeleri için ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz."

Çavuşoğlu'nun gündeminde Irak'taki gayrimeşru referandum da vardı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Bizim tavrımız Türkiye olarak bölgesel yönetimedir. Çünkü bu maceranın peşinden gitmek, gençlik yıllarının romantik hayalleri ile adım atmak hiç kimseye fayda sağlamaz. Yapılan bu yanlıştan Irak Bölgesel yönetimi döner ve Irak merkezi hükümetinin kararları onlara riayet eder diye istiyorum, bekliyoruz açıkçası." İfadelerini kullandı.

