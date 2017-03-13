'Türkiye dünyayla yarışıyor, bundan rahatsız olanlar var'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Hollanda ve Almanya'nın skandal tavırlarına ilişkin, "Rahatsız olmaya devam edecekler çünkü onların sahte insan hakları, sahte hukuk devleti, sahte demokrasi anlayışlarını, o makyajlarını dökerek, bunu mazlum ve mağdur milletlere, vicdanı olan insanlığa inşallah biz göstereceğiz." dedi.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda Balkan ve Rumeli derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Müezzinoğlu, Balkanlar'a büyük bir medeniyeti, ufku ve vizyonu götüren ataların orada çok uzun yıllar güçlü bir medeniyeti dünyaya zenginlik olarak sunduğunu söyledi.

O medeniyetin özünde ilim, irfan, hak, adalet, huzur ve barışın olduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, "Ama ne zaman ki medeniyet değerlerimizin sahiplenilmesinde zafiyetler oluşmuş... O çatışma, yok etme, asimilasyon medeniyetinin ve 'parçala yut' anlayışının sonuçlarına ne yazık ki Balkanlar insanı da ülkemiz de ve milletimiz de muhatap olmuş. 150 yıldır Balkanlar'da özellikle bizim medeniyetimizin insanları adına kan, gözyaşı, acı, göç, ızdırap var. Gücün, medeniyetin savunuculuğunu yapanlar zulümle abat olmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Müezzinoğlu, hiçbir zaman zulüm, adaletsizlik ve asimilasyondan yana olmadıklarını belirterek, "Balkanlar'daki her türlü inancın, milliyetin ve mezhebin mensubu, dönemimizde 500 yıl huzur ve adalet içinde yaşadı." ifadesini kullandı.

Bakan Müezzinoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin Balkanlar adına bir farkı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü o geceye baktığımızda biz yalnız 80 milyon büyük bir millet değiliz. Bu milletin Balkanlar'da milyonlarca yüreği, bu millet adına atıyor. Türkiye ve Türk milleti güçlüyse, dik yürüyorsa onlar da orada kendisini huzurlu ve güvenilir görüyor. O nedenle, 15 Temmuz akşamı 'Bu millet ve ayyıldızlı bayrak adına şehit olmak bana düşüyorsa ben de şehit olurum.' diyen Mustafa Cambaz kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Müezzinoğlu, Cambaz'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını, bu ülkede 20 yıldır dünya vatandaşı statüsüyle kaldığını ama hiç tereddüt etmediğini, "Bu milletin mensubuyum." diyerek, bu milletin kaderiyle oynamak isteyen hainlere karşı direndiğini aktararak, "O nedenle Balkanlar'ın insanının önemli özellikleri; merhametlidirler, mütevazıdırlar, merttirler, cesurdurlar çünkü onlar bu milletin asil üyeleridir. Bizler, büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu milletin kaderiyle hiç kimsenin oynayamayacağı bir dönem olacak. Onun arifesindeyiz." diye konuştu.

"Dünya, 'One minute'ten sonra rahatsız olmaya başladı"

Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya ülkelerine, "Ey dünya, artık dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dediğini, bunu ilk defa Davos'ta "One minute" diyerek haykırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünya, 'One minute'ten sonra rahatsız olmaya başladı. Sonra BM kürsüsüne çıktı ve dedi ki, 'Ey Birleşmiş Milletler, sen burada 5 devletle dünyaya yön vermeye çalışıyorsun ama artık dünyada da hiçbir şey eskisi olmayacak çünkü dünya beşten büyüktür.' dedi. Oynanan oyunların arkasında neler yattığını görüyor muyuz? Almanya'nın, Hollanda'nın, Avrupa'nın neden bizim bakanımızdan veya bakanlarımızdan rahatsız olduklarını anlıyor musunuz? Rahatsız olmaya devam edecekler çünkü onların sahte insan hakları, sahte hukuk devleti, sahte demokrasi anlayışlarını, o makyajlarını dökerek, mazlum ve mağdur milletlere, vicdanı olan insanlığa inşallah biz göstereceğiz ve yine devam edeceğiz. Dünyada da Türkiye'de de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

Bütün bu tuzakları çözecek bir sistem değişikliğinin arifesinde olduklarını vurgulayan Bakan Müezzinoğlu, "hayır" diyenlerin milletten, milletin değerlerinden korkanlar olduğunu söyledi.

"Hayırcılık" yapanların bu milletin birlik ve beraberliğinden korktuğunu ifade eden Müezzinoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu millete inanan, güvenen, bu milletle omuz omuza, gönül gönüle yürümekten rahatsız olmayan bir kişinin vicdanının 'hayır' diyebilmesi mümkün değil çünkü artık sistem, ipin ucunu millete veriyor, millete. İpin ucu daha önce kimde? Yeri geliyor orduda, yeri geliyor Anayasa Mahkemesinde, yeri geliyor bir tane savcıda... (Kemal Kılıçdaroğlu) Son 10-15 gündür diyor ki 'Artık hakem millettir. Milletimiz hakemlik yapacak.' Günaydın beyefendi, günaydın ya... Biz 2001'den beri hep milletin hakemliğiyle geldik, sen ama milletin hakemliğinden hep korktun. Anayasa Mahkemelerine sen gittin, 411 milletvekilinin üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine sen götürdün. Onu sen iptal ettirdin. Sen milleten korkmaya devam et, biz milletle yürümeye devam edeceğiz."

Program sonunda Balkan ve Rumeli derneklerinin temsilcileri tarafından hediyeler takdim edilen Bakan Müezzinoğlu, daha sonra Serdivan Belediyesini ziyaret etti.