  • 11 MART 2017, CUMARTESI

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'Türkiye darbeler dönemini yeni anayasa değişikliğiyle kapatacak'

Şentop, "(Yeni anayasa değişikliği) Bu değişiklik Türkiye bakımından çok önemli. Darbeler tarihinin en önemli değişikliği ve bir dönemi Türkiye bu değişiklikle kapatacak." dedi.

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Türkiye darbeler dönemini yeni anayasa değişikliğiyle kapatacak

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa değişikliğine ilişkin, "Bu değişiklik Türkiye bakımından çok önemli. 1960'dan sonraki darbeler tarihinin en önemli değişikliği ve bir dönemi Türkiye bu değişiklikle kapatacak. Bu değişiklik geçerse, inanıyoruz ki geçecek, geçmezse sadece böyle bir değişiklik ertelenmiş olur. Türkiye en kısa zamanda buna bir kez daha teşebbüs edip yapmak zorundadır. Aksi halde Türkiye'nin yoluna devam edebilmesi mümkün değildir." dedi.

Şentop, Memur-Sen İzmir İl Temsilciliğince Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansta, katılımcılara halk oylamasına sunulan anayasa taslağı hakkında bilgi verdi.

Şentop, değişikliğin karşısında yer alanlara bakıldığında, seçim kazanmadan iktidar olmayı başarmış CHP'yi gördüklerine işaret ederek, "Seçim kazanamıyor ama yüksek yerlere kadar CHP'liler çoğunlukta. Seçim kazanamıyor ama ülkeyi onlar yönetiyor arka planda. Bu değişiklikten rahatsız, çünkü seçim kazanmadan ülkeyi yönetmek yok. Yüzde 50'yle kazanırsan ancak hükümet olabilirsin. Rejim değişikliği falan diyorlar, bütün anayasa değişikliklerinde aynı şeyi demişler fazla ciddiye alınmadılar." şeklinde konuştu.

Dünyada iyi işleyen sistemlerde son kararı hep tek kişinin söylediğine dikkati çeken Şentop, önerdikleri sistemin dünyadaki örneklerle karşılaştırıldığında genel geçer standartlara göre uygun olduğunu söyleyebileceklerini bildirdi.

"Bu değişiklik Türkiye bakımından çok önemli"

"Rejim elden gidiyor" tartışmalarını yaratanlara önerdikleri sistemin metnini okumalarını tavsiye eden Şentop, şunları kaydetti:

"Biz sahaya indikten ve anlatmaya başladıktan sonra teşkilatlarımız aktif olarak başladı, milletvekillerimiz önümüzdeki haftadan itibaren sahada olacaklar. Bu tür bulanıklıkları, kafa karışıklıklarını aşacak bir tabloyu kısa süre içerisinde sağlayacağız. Bu değişiklik Türkiye bakımından çok önemli. 1960'dan sonraki darbeler tarihinin en önemli değişikliği ve bir dönemi Türkiye bu değişiklikle kapatacak. Bu değişiklik geçerse, inanıyoruz ki geçecek, geçmezse sadece böyle bir değişiklik ertelenmiş olur. Türkiye en kısa zamanda buna bir kez daha teşebbüs edip yapmak zorundadır. Aksi halde Türkiye'nin yoluna devam edebilmesi mümkün değildir." AA

Etiketler: TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, anayasa değişikliği
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