  • 19 KASIM 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » 'Türkiye Cumhuriyeti olarak elbette o işin takipçisiyiz'

'Türkiye Cumhuriyeti olarak elbette o işin takipçisiyiz'

NATO tatbikatında yaşanan skandala ilişkin tepkiler sürüyor.

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Türkiye Cumhuriyeti olarak elbette o işin takipçisiyiz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, NATO tatbikatında yaşanan skandala ilişkin, "Türkiye olarak bu işin takipçisiyiz." dedi.

Akdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak elbette o işin takipçisiyiz. Ama anında büyük bir lider, özgüveni yüksek olan Türkiye Cumhuriyetinin lideri meseleye vaziyet etti ve NATO Başkanı özür diledi. Biz bu milletin başını bir kere bile yere eğdirmedik, başını yere eğdirip onu üzmedik. Allah'ın izniyle cenab-ı hakk'ın huzurunda rükû ve secdenin dışında kimsenin önünde eğilmeyeceğiz. Bu güne kadar bu böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak." dedi.

NATO'nun Norveç'te düzenlediği tatbikatta Atatürk'ün fotoğrafının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isminin ‘düşman taraf' olarak gösterildiği ortaya çıkmıştı. Türkiye tatbikattaki 41 askerini geri çekme kararı aldı. Skandal sonrasında NATO'dan en üst düzeyde resmi özür geldi. Olayın bir medya teknisyeni ve Norveç ordusunda görevli bir sivil personelden kaynaklandığı belirlendi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: NATO tatbikatı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, erzurum
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