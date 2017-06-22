'Türkiye büyüyor ve büyümeye devam edecek'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini belirterek, "Bütün engellemelere rağmen, yolumuza kurulan bütün bariyerlere rağmen Türkiye daha da büyüyecek, daha da gelişecek, daha da kalkınacak." dedi.

Düzce'nin Gölyaka Belediyesi tarafından şehir meydanında düzenlenen iftar programına katılan Özlü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu hatırlattı.

Bu coğrafyada ayakta kalmanın, huzur içinde yaşamanın ve geleceğe yürümenin bedelinin her zaman çok ağır olduğunu vurgulayan Özlü, "Bereketli ve dualı bu topraklarda büyük olmak yetmez. Önemli olan büyük olmayı devam ettirebilmektir. Ecdadımızın bin yıl önce yurt olarak tuttuğu, vatan bellediği bu topraklar, hiç şüphesiz anamızın ak sütü kadar bize helaldir. Çünkü bizler, hep birlikte çok bedeller ödedik, ödemeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

"Anadolu tarihinin her döneminde umudun coğrafyası olduk." diyen Özlü, şöyle devam etti:

"Nice mazlumlara kucak açtık, nicelerinin yarasını sardık. Kafkaslar’dan, Orta Asya’dan Balkanlar’dan gelen yüz binlerce mağdur soydaşımız, savaşlarda katledilmeye çalışılan, yurtlarından sürülen yüz binlece vatan evladı, işte bu Anadolu topraklarında huzura ve rahata kavuştu. Bu güzel ülkenin her bir metrekaresinde birliğimize, bütünlüğümüze, kardeşliğimize harç taşıyan, çimento olan vatandaşlarımızın emeği, alın teri, duası vardır. Bugün de hepimizin bildiği üzere ülkemizin çok yönlü, çok cepheli, çok bileşenli bir mücadelenin içinde olduğunu biliyoruz. Bir yandan FETÖ ile diğer yandan PKK ile öbür yandan PYD ile çetin bir mücadele içerisindeyiz. Söz konusu Türkiye olduğunda, bütün düşmanlarımızın ortak hareket ettiğini, şer ittifakları kurduklarını, aynı şeytani planlar etrafında birleştiklerini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, bunların üstesinden Allah'ın izniyle geleceğiz. Yeter ki birbirimize olan inancımıza ve bizi bir arada tutan değerlerimize sonuna kadar sahip çıkalım, birlikte olalım."