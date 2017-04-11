'Türkiye, bütün beklentilerin üzerinde büyüme başarısı gösterdi'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Geldiğimiz nokta itibariyle 2016'da Türkiye 2.9 oranında bütün beklentilerin üzerinde büyüme başarısını gösterdi." dedi.

Bakan Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 5 trambüsün hizmete girme törenine katıldı.

Daha sonra Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu üyeleriyle bir otelde görüşen Tüfenkci, Türkiye'nin 2016'da zor bir yıl geçirdiğini belirtti.

Ülkenin hain darbe girişimleriyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Tüfenkci, milletin desteğiyle hem demokrasiyi hem ekonomiyi kurtardıklarını vurguladı.

Ekonomideki sıkıntıları gidermek adına hükümetin almış olduğu tedbir ve teşviklerle milletin sıkıntı yaşamamasını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Geldiğimiz nokta itibariyle 2016'da Türkiye 2.9 oranında bütün beklentilerin üzerinde büyüme başarısını gösterdi. Akabinde baktığımızda Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden birisi olarak ilan ettiğimiz emlak, inşaat sektörü de hem büyüme potansiyeli hem ticareti hem de emlak sayısına baktığımızda geçtiğimiz yıl müthiş rekorlara imza attı. 2017'de de bu güçlü çıkış inşallah devam edecek. Biz almış olduğumuz tedbir ve teşviklerle bu piyasanın canlanması, ayakta durması ve daha ileri gitmesi noktasında 2017 yılı içerisinde de devam edecek."

Yapılacak halk oylamasının hatırlatan Tüfenkci, bu oylamanın emlakçıları da yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin markasının büyümesini istediklerini dile getiren Tüfenkci, "Türkiye istikrarı, huzuru ve barışı yakalarsa yabancıların da ilgisi artar, ticarette gelişir, piyasada gelişir. Ama siz Türkiye'nin markasını aşağı doğru çekerseniz o piyasa da çöker, oradaki emlak sektörü de çöker." diye konuştu.

Mevcut sistemin değişmesini istediklerini ancak bunu istemeyenlerin de olabileceğini kaydeden Tüfenkci, bu düşünceye saygı duyduğunu ifade etti