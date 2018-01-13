Türkiye bu yıl turizmden 30 milyar doların üzerinde gelir bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TRT Haber'de yayınlanan "Basın Kartı Özel " programında TRT Haber ve Spor yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2018'de 38 milyon turist ile 30 milyar doların üzerinde turizm geliri hedeflediklerini açıklayan Kurtulmuş, "2015 ve 2016 zor yıllardı, Türkiye turizminin dibe vurduğu yıllardı. 2017'de çok hızlı bir geri dönüş yaşandı. Bütün o krizler geride kalmış oldu ve yaklaşık 32 milyon 400 bin turist geldi, 26 milyar dolarlık da bir turizm geliri elde edilmiş oldu." dedi.

Erken rezervasyonda geçen yıla göre önemli artışın söz konusu olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, Rusya’dan gelen erken rezervasyon oranının % 40 arttığını söyledi.

"Türk dizi sektörü, ABD’den sonra ikinci sırada"

Sinema ve dizi sektöründeki gelişmelerin olumlu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinema sektöründe ciddi bir başarı ortaya çıktı.151 yerli film Türkiye'de üretildi, 3 filmimiz de uluslararası alanda tam tabiriyle görücüye çıktı. Ayla filmi, buğday filmi ve sarı sıcak filmi. Türk dizi sektörü de dünyada Amerikalılardan sonra ikinci sırada, 150'den fazla ülkeye dizilerimizi satabiliyoruz. Bunların hepsi önemli gelişmeler."

"Kaçırılan bir eserlerin alıcısı olmazsa bu eserleri pazarlayan çeteler de olmaz"

Yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi için çalıştıklarını belirten Kurtulmuş, “Bunlar bir günde gelmiyor. Belli bir süreç gerekiyor. İlgili ülkelerin muhataplarının işbirliğine yanaşması gerekiyor. Türkiye'ye getirmeye çalıştığımız 57 eser var listede. Kaçırılan bir eserlerin alıcısı olmazsa bu eserleri pazarlayan çeteler de olmaz. Hep beraber işbirliği yaparak çalışmak lazım.” dedi.

[Yurt dışına kaçırılan eserler] Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: Çok sayıda eserimiz Türkiye'ye getirildi. Şu anda 57 tane eserimizde listede.https://t.co/NmWFctsFr7 pic.twitter.com/h62YvohzxD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ocak 2018

Doğal çevrenin ranta feda edilmemesi gerektiğinin altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, tarihi eserlerin restorasyonuyla ilgili de “Restorasyon bir ihtisas işi, herkes yapmamalı. Restorasyonda çok dikkat etmek gerek. Restorasyon çalışmaları tek elden yapılmalı.” şeklinde konuştu.

Kuleli Askeri Lisesi binası müze haline getirilecek

[Kuleli Askeri Lisesi binası] Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: Binayı dünya çapında bir müze haline getireceğiz. https://t.co/NmWFctsFr7 pic.twitter.com/i9VCSh5qAV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ocak 2018

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfonu Orkestrası binalarının 2019 yılında açılacağını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Kuleli Askeri Lisesi binasının da dünya çapında bir müze haline getirileceğini kaydetti.

TRT HABER

