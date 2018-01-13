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Türkiye bu yıl turizmden 30 milyar doların üzerinde gelir bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, bu yıl turizmden beklenen gelirin 30 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı. Beklenen turist sayısı da 38 milyon.

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Türkiye bu yıl turizmden 30 milyar doların üzerinde gelir bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TRT Haber'de yayınlanan "Basın Kartı Özel " programında TRT Haber ve Spor yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2018'de 38 milyon turist ile 30 milyar doların üzerinde turizm geliri hedeflediklerini açıklayan Kurtulmuş, "2015 ve 2016 zor yıllardı, Türkiye turizminin dibe vurduğu yıllardı. 2017'de çok hızlı bir geri dönüş yaşandı. Bütün o krizler geride kalmış oldu ve yaklaşık 32 milyon 400 bin turist geldi, 26 milyar dolarlık da bir turizm geliri elde edilmiş oldu." dedi.

Erken rezervasyonda geçen yıla göre önemli artışın söz konusu olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, Rusya’dan gelen erken rezervasyon oranının % 40 arttığını söyledi.

"Türk dizi sektörü, ABD’den sonra ikinci sırada"

Sinema ve dizi sektöründeki gelişmelerin olumlu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinema sektöründe ciddi bir başarı ortaya çıktı.151 yerli film Türkiye'de üretildi, 3 filmimiz de uluslararası alanda tam tabiriyle görücüye çıktı. Ayla filmi, buğday filmi ve sarı sıcak filmi. Türk dizi sektörü de dünyada Amerikalılardan sonra ikinci sırada, 150'den fazla ülkeye dizilerimizi satabiliyoruz. Bunların hepsi önemli gelişmeler."

"Kaçırılan bir eserlerin alıcısı olmazsa bu eserleri pazarlayan çeteler de olmaz"

Yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi için çalıştıklarını belirten Kurtulmuş, “Bunlar bir günde gelmiyor. Belli bir süreç gerekiyor. İlgili ülkelerin muhataplarının işbirliğine yanaşması gerekiyor. Türkiye'ye getirmeye çalıştığımız  57 eser  var listede. Kaçırılan bir eserlerin alıcısı olmazsa bu eserleri pazarlayan çeteler de olmaz. Hep beraber işbirliği yaparak çalışmak lazım.” dedi.

 

 

Doğal çevrenin ranta feda edilmemesi gerektiğinin altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, tarihi eserlerin restorasyonuyla ilgili de “Restorasyon bir ihtisas işi, herkes yapmamalı. Restorasyonda çok dikkat etmek gerek. Restorasyon çalışmaları tek elden yapılmalı.” şeklinde konuştu.

Kuleli Askeri Lisesi binası müze haline getirilecek

 

 

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfonu Orkestrası binalarının 2019 yılında açılacağını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Kuleli Askeri Lisesi binasının da dünya çapında bir müze haline getirileceğini kaydetti.

TRT HABER
 

Etiketler: yaşar taşkın koç, TRT, numan kurtulmuş
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