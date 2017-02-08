"Türkiye bu reform için siyasi uzlaşmayı sağlamıştır"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Yıldırım, "Türkiye monarşiyle yönetilseydi, biz buna karşılık demokratik bir sistem teklif etseydik, emin olun bunların tamamı kralcı ve kraliçeci olurlardı. Cumhura, cumhurun tercihlerine saygısı olmayanların cumhuriyetçiliği de yalandan başka bir şey değildir." dedi.

"Türkiye bu reform için gereken siyasi uzlaşmayı sağladı"

"Cumhuriyet baki ama yönetim sisteminin miadı dolmuştur. Çözüm cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir." diyen Yıldırım, "Türkiye'nin rejim problemi yoktur. Türkiye rejimine, İstiklal Savaşından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından cumhuriyet ilan edilerek 1923'te karar vermiştir. Anamuhalefet partisinin ikide bir 'rejim sorunu var' diye kafaları karıştırmasını anlamak mümkün değildir, esasen millet de hiç itibar etmemektedir. Türkiye bu reform için gereken siyasi uzlaşmayı da sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

"CHP kaoslardan medet umarak iktidar oldu"

Başbakan Yıldırım, "CHP hiç milletin gücüne, teveccühüne ram olarak iktidar yönünde gayret göstermediği için buna karşı çıkmasını anlayabiliriz, normal. CHP krizlerden, kaoslardan, vesayetlerden medet umarak iktidar olmuştur, yarım yamalak, iktidarın köşesinden kendine yer bulmuştur. Bu sistemde artık buna yer yok." diye konuştu.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Burada bir hakkı teslim etmemiz lazım. Milletimizin önüne bir anayasa değişikliği, onunla birlikte yeni bir hükümet sistemi tercihi getirebilmiş olmamızın paydaşlarının bir diğeri de Milliyetçi Hareket Partisidir. Bu vesileyle MHP Genel Başkanı ve milletvekillerine gösterdikleri bu vatanseverlik için, 'önce ülkem ve milletim' dedikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum."