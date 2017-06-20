'Türkiye bir çok ülkeye ilham kaynağı oldu'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Bugün dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları arasında yer alan ve dünyanın her yerinde büyük projelere imza atan Türk şirketleri, ekonomik kalkınma modelimizi dünya ile paylaşmakta; derin, kültürel değerleri olan estetik algımızı hayata geçirdikleri projelerle dünyanın dört bir yanında sergilemektedirler." dedi.

Kurtulmuş, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ve Başbakanı Clement Mouamba ile başkent Brazavil'de, finansmanı Türk Eximbank tarafından sağlanan, Türk iş adamları tarafından yapımı tamamlanan Kintele (Brazavil) Uluslararası Konferans Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta yaptığı konuşmada, Kongo'da güzel bir açılışta yer almaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Kurtulmuş, Türk şirketlerinin ülkelerinden binlerce kilometre uzakta, büyük bir beceriyle altına imza attıkları başarıları da gururla takip ettiğini bildirdi.

Dost ve kardeş Kongo'da bu ve benzeri yatırımların gelecek dönemde de devam edeceğine inancını vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye’nin köklü şirketlerinden birisi tarafından imza atılan projenin, Kongo'nun kalkınma planın mihenk taşlarından birisi olacağına gönülden inandığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye, devlet ve millet olarak Afrika kıtasına büyük bir önem atfetmektedir. Afrika geçtiğimiz yüzyıllarda, özellikle son yüzyılda büyük trajedileri, büyük travmaları yaşamış bir kıtadır. Sömürgecilik tarihinin insanlarını köleleştirdiği, yer altı ve yer üstü kaynaklarını talan ettiği, halklarını birbirine düşman kıldığı, genç nesillerin gelecek hayallerini yok ettiği bu güzel kıtanın güzel insanları, inşallah geleceklerini artık kendileri belirlemeli ve kurmalıdır. Gerçek anlamda ekonomik ve siyasi bağımsızlığına sahip olacak Afrika halkları önümüzdeki yüzyılın küresel denkleminin en büyük güçlerinden birisi olmaya adaydır. Bunun için Türkiye olarak bizler, sömürgecilik zihniyetinin aksine Afrika halklarını, dostlarımız ve kardeşlerimiz olarak görüyor ve kabul ediyoruz. Afrika kıtasının her bölgesinde yeni açılan temsilciliklerimizle, bugün 39 büyükelçiliğe sahip bir ülkeyiz bu kıtada, TİKA başta olmak üzere kalkınma yardımları yapan kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve diğer bütün kuruluşlarımızla Afrikalı dostlarımızla işbirliğimizi geliştirmeyi arzuluyoruz. Bu çerçevede eğitim, sağlık ve kültürel alanlar dahil her alanda müşterek hedefler etrafında işbirliği yapmayı önemsiyoruz. Sömürgecilik ve yeni sömürgeciliğin ana çerçevesinin aksine, bizim temel yaklaşımımız, insanların yaratılışta eşitliği prensibidir ve kainatın bütün imkanlarının, insanların tamamının emrine eşit bir şekilde tahsis edildiğidir."

Numan Kurtulmuş, mimarisinde Kongo'nun yerel, kültürel ve sanatsal değerlerinin özenle işlendiği bu kongre merkezinin büyük zirvelere ev sahipliği yapacağını, Kongo nehrinin güzel manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlayacağını belirtti.

Türk firmasına emanet edilen bu prestij projenin başarıyla tamamlanmasının, Türk şirketlerinin uluslararası arenada itibarını ve güvenilirliğini bir kez daha sağlamlaştırdığına vurgu yapan Kurtulmuş, "Bu vesileyle bütün Türk şirketlerini Afrika kıtasında yatırım yapmaya davet ediyoruz. Özellikle dost ve kardeş Kongo'ya yatırımlarını artırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tür yatırımlar Kongo ile gerek siyasi gerek ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunacak, halklarımızın birbirlerini tanımasına ve aşinalık kazanmasına yardımcı olacaktır." dedi.

"Türkiye bir çok ülkeye ilham kaynağı oldu"

Kurtulmuş, Türkiye'nin son 15 yılda ortaya koyduğu ekonomik gelişme ve siyasi istikrarla dünyanın bir çok ülkesi için ilham kaynağı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgesel ve küresel pek çok ekonomik ve siyasi meydan okumalarla karşılaşmış olmasına rağmen Türkiye, bu dönemde önemli bir ekonomik performans ortaya koymuştur. Milli gelirimiz, üç katı artarak 300 milyar dolardan 880 milyar dolarlar seviyelerine yükselmiş, ihracatımız da aynı oranda, aynı şekilde 150 milyar dolara yükselmiştir. Bu gelişmede şüphesiz, gerçekleştirilen ekonomik ve siyasi reformların çok büyük bir payı vardır. Ayrıca hükümetimizin reformcu yaklaşımının yanında özel sektörün dinamizmi de bu süreci yakından desteklemiştir. Bugün geldiğimiz noktada birçok Türk firması, dünyanın dört bir yanında rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmıştır. Bugün dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları arasında yer alan ve dünyanın her yerinde büyük projelere imza atan Türk şirketleri, ekonomik kalkınma modelimizi dünya ile paylaşmakta, derin, kültürel değerleri olan estetik algımızı hayata geçirdikleri projelerle dünyanın dört bir yanında sergilemektedirler. Bu tür projelerle aynı zamanda ortaklık kurduğumuz ülkelerle tecrübe ve bilgi birikimimizi de paylaşmış oluyoruz."

"İstanbul'u nasıl dünyanın en önemli ticaret merkezinden birisi haline getirmek için çabalıyorsak, bu tür yatırımların da batı Afrika’nın en önemli ekonomik merkezlerinden birisi olan Kongo’ya güçlü bir katkı sağlamasını diliyorum." diye konuşan Kurtulmuş, Kongo Cumhurbaşkanı Sassou Nguesso liderliğinde Kongo'nun alt yapısının geliştirilmesinde önemli adımlar attığını müşahede etmekten de büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Kongo Cumhurbaşkanı Sassou Nguesso merkezin yapımında katkısı bulunanlara devlet nişanı takdim etti.

Türkiye ve Kongo bayraklarının asıldığı merkezi kurdele keserek açan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Sassou Nguesso ve Başbakan Mouamba ile diğer ilgililer, daha sonra binayı gezdi.