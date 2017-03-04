'Türkiye başkalarının verdiği kararları uygulayan bir ülke değil'

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından onuruna verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının başarısının sırrının güven ve istikrar olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarında çıtanın sürekli yukarı çekildiğini, sürekli büyüme sağladığını belirten Yıldırım, "Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık." dedi.

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk oylamasından sonra Türkiye'yi tutabilene aşk olsun. Türkiye'ye içeride, dışarıda niye saldırıyorlar, düşündünüz mü? Türkiye, son 15 yıldır uydu devlet değil, dümen suyuna giren bir ülke değil, kararını kendi veren bir ülke. Başkalarının verdiği kararları uygulayan bir ülke değil. Açıkça kıskanıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu topraklarda ayakta durmanın bir bedeli var, ya o bedeli ödeyeceğiz ya da dünya tarihinden yok olacağız."

"Bu sistemle sandıkta hükümet kuruluyor"

Başbakan Yıldırım, 94 yıldan beri 65 hükümetin iş başına geldiğine ve bazı hükümetlerin 17 ay dayandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hani nerede padişahlık, nerede diktatörlük? Diktatörlükte böyle bir şey var mı? Efendim tek adam. Ne olacak, iki tane mi cumhurbaşkanı olacak? Böyle bir şey var mı? Nevşehir'e bir tane belediye başkanı yetmiyor, bir tane daha yanına koyalım. CHP, bugünlerde HDP ile çok haşır neşir olduğu için eşbaşkanlık alışkanlığı onlara da geçmiş gözüküyor."

"Erdoğan için değil her doğan için yapılıyor"

Yıldırım, bazı kişilerin dönüp dolaşıp "Bu iş Erdoğan için yapılıyor." dediğini anımsatarak, "Ben de bu iş Erdoğan için değil her doğan için yapılıyor diyorum. Bu sistem gençlerimizin önünü açıyor, Türkiye'de istikrarı, güveni garanti altına alıyor. Bu sistemle ilgili kim ne söyleyecekse çıksın karşımıza, her detayı konuşalım. Milletin istemediği hiçbir şeyle biz olamayız. Bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Terör zayıf iktidarlarda neşvü nema buluyor"

Her seferinde vatandaşın AK Parti'ye desteğini artırdığını anlatan Yıldırım, "Bu halk oylamasından güzel bir sonuçla çıktığımızda terör de artık Türkiye'nin başını ağrıtamayacak. Terör zayıf iktidarlarda neşvünema buluyor. Güçlü irade, güçlü iktidar olursa terör de bu ülkenin sorunu olmaktan çıkacak. O zaman bütün enerjimizi daha fazla kalkınma, daha fazla refah ve üretim için harcayacağız. Enerjimizi boşa harcamayacağız. Birliğimiz, beraberliğimiz daha da sağlam hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.