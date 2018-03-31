Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Kosova'da

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kosova Barolar Birliği Başkanı Osman Havolli'nin davetlisi olarak gittiği Kosova'da bir dizi temasta bulundu.

Feyzioğlu'nun programı, Barolar Birliği'nin girişimleriyle kurulan TÜRK-AV (Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği) üyesi de olan Kosova Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Dün ilk olarak Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Besfort Rrecaj'i ziyaret eden Feyzioğlu, burada hukuk fakültesi öğrencileriyle de sohbet ederek genç avukatların Türkiye'yi ziyaretleri üzerine konuştu.

Makamında ziyaret ettiği Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'tan Kosova ve ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi alan Feyzioğlu, daha sonra Kosova Anayasa Mahkemesi Başkanı Arta Rama ve Temyiz Mahkemesi Başkan Yardımcısı Hashim Collaku'yu ziyaret etti.

Feyzioğlu, görüşmede Kosova Anayasa Mahkemesi Başkanı Rama'yı, FETÖ tehlikesi ve sinsi örgütlenme yöntemleri konusunda detaylı olarak bilgilendirdi.

"FETÖ tarihte bilinen en tehlikeli terör örgütlerinden biri"

Programına, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan camide bir araya geldiği Kosovalı Türklerle sohbet ederek devam eden Feyzioğlu, akşam saatlerinde Kosova Barolar Birliği Başkanı Osman Havolli ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, gazetecilerin FETÖ ile ilgili sorularını cevapladı.

Feyzioğlu, örgütün Türkiye aleyhine yürüttüğü kara propagandaya karşı yaşanan gerçekleri anlattı ve FETÖ'nün tarihte bilinen en tehlikeli terör örgütlerinden olduğunu söyledi.

Kosova'da Haçlı ordusunu hezimete uğratan ve savaş meydanında şehit düşen Sultan Murat Hüdavendigar'ın türbesini de ziyaret eden Feyzioğlu, devlet televizyonunda katılacağı canlı yayın programında Türkiye Barolar Birliği ile Kosova Barolar Birliği iş birliğini anlatacak.

Feyzioğlu, daha sonra Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile görüşecek ve Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Prizren'de avukatlarla bir araya gelecek.

Kaynak: AA