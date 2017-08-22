Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye baraj ve göletlerde dünyada ilk 3'e giren bir ülke, hatta göletlerde dünya birinciliği bizde. Meteorolojide dünyada ilk 6'ya giren ülkeyiz. Orman yangınlarına müdahalede Akdeniz ülkelerinde birincilik bizde." dedi.

Bakan Eroğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret ederek, ildeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, Niğde'ye önemli yatırımların temellerini atmak ve yeni yatırımların müjdesini vermek için geldiklerini bildirdi.

Niğde'ye AK Parti hükümetlerinin çok önemli yatırımlarının bulunduğunu, yatırım sıralamasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanılığından sonra en fazla yatırım yapan ikinci bakanlık olduklarını belirten Eroğlu, bugün düzenlenecek törenle 204 milyon lira tutarındaki 14 tesisin temelini atacaklarını ifade etti.

Türkiye'de ilçeler dahil birçok yere meteoroloji ölçüm istasyonları kurduklarını ve Türkiye'nin bu alanda dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu aktaran Eroğlu, şunları söyledi:

"Kurduğumuz sistemle tüm bölgelerin meteorolojik verilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Sizlerden tek ricam bu sistemi telefonlarınıza yüklemek. Bugün İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli bir yağış olacak ve bunu bir gün öncesinden haber verdik. Bugün ve yarın da Batı Karadeniz Artvin’e doğru yağışlar var. mgm.gov.tr adresinden vatandaşlar akıllı telefonlardan meteorolojiyi takip edebilir. Biz meteoroloji konusunda dünyanın en ileri sistemine sahibiz. Bu konuda 6 ülkeden biriyiz. Bu teknoloji 6 ülkede var. Ben teknoloji konusuna çok meraklıyım, meteorolojide en ileri teknolojiyi kurdum. Yangınlarda ise dünyanın en ileri teknolojisi bizde. Amerika’dan daha ileri bir yangın takip sistemimiz var."

"Türkiye baraj ve göletlerde dünyada ilk 3’e giren bir ülke"

Teknolojik alt yapıya çok önem verdiklerini, teknolojiyi meteorolojik tahminlerin yanı sıra yangın söndürme konusunda da etkin bir biçim de kullandıklarını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bilgisayarımdan bir yangın uçağının veya helikopterin, arazözün nerede olduğunu, koordinatlarını görüyoruz. Orman Genel Müdürümüz 'efendim ben 10 dakikada müdahale ettim' diyemiyor. Çünkü artık helikopterin kaçta hareket ettiği, kaçta su bıraktığı hepsi var. Türkiye baraj ve göletlerde dünyada ilk 3'e giren bir ülke, hatta göletlerde dünya birinciliği bizde. Meteorolojide dünyada ilk 6'ya giren ülkeyiz. Orman yangınlarına müdahalede Akdeniz ülkelerinde birincilik bizde. Dün akşam Gürcistan'da yangın vardı. Başbakanlık aramış, neticede sabah iki tane yangın söndürme helikopteri gönderdik. Çünkü yerleşim alanları tehlike altındaymış. Geçen sene İsrail’de çok büyük bir yangın çıktı, oraya müdahale ettik, söndürdük. 4-5 yıl önce Rusya'da büyük bir yangın çıktı. Sayın Putin Cumhurbaşkanımızı aradı, oraya da gittik. Hatta Ruslar bize zor yerleri verdi. Bizimkiler de ilk önce söndürdü. Sayın Putin takdirname verdi."