'Türkiye bakımından hiçbir geçerliliği yok'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin aldığı ve uyguladığı referandum, gayrimeşrudur ve Türkiye bakımından hukuken hiçbir geçerliliği yok. Irak Hükümeti bakımından da dünya bakımından da bir geçerliliği yok, uluslararası hukuk bakımından da bir geçerliliği yoktur." dedi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'ndeki toplantı salonunda düzenlenen AK Parti 6. Olağan Şefaatli İlçe Kongresi'ne katılan Bozdağ, yaptığı konuşmada, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı aldığını ve uyguladığını anımsattı.

Türkiye'nin bu referandum kararının uygulanmaması için üzerine düşeni çok net şekilde yaptığını anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bizim, Türkiye olarak bu konuda kafamız çok nettir, bir karışıklık söz konusu değildir. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin aldığı ve uyguladığı referandum, gayrimeşrudur ve Türkiye bakımından hukuken hiçbir geçerliliği yok. Irak Hükümeti bakımından da dünya bakımından da bir geçerliliği yok, uluslararası hukuk bakımından da bir geçerliliği yoktur. Türkiye'nin bu konudaki tutumunu farklı değerlendirenlere şunu özellikle ifade etmek isteriz: Irak'ın kuzeyinde olan biten her şey, Ankara'nın, Yozgat'ın, Türkiye'nin milli güvenliği ile doğrudan ilgilidir ve milli güvenliğimiz bakımından doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Her ülke kendi milli güvenliği için oluşacak riskler ve tehditler karşısında tedbir alır. Türkiye'nin yaptığı da bu noktada tedbir almaktır.

Biz bu bölgede ve diğer bölgelerde oldubittilere izin vermeyiz, vermeyeceğiz de. Atmamız gereken adımlar ne ise bunları aklıselim ile atmaya devam edeceğiz. Irak Merkezi Hükümeti ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde bundan sonra daha ciddi adımları, daha ileri adımları atacağımızı herkesin bilmesinde fayda var. Ayrıca, İran ile Rusya ile diğer bölgesel ülkelerle ve uluslararası toplum ve dünya ülkeleriyle uluslararası meşruiyeti de göstererek gereken adımları atmaya özen gösteriyoruz, bundan sonra da göstereceğiz."

Bozdağ, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile alakalı Peşmerge'nin eğitimi ve diğer konuların tamamını durdurduklarını belirtti.

"Artık Türkiye'den Kuzey Irak'a uçuş yok"

Bozdağ, sınırda başlattıkları tatbikatın Irak hükümeti ile ortak yürüyen tatbikata dönüştüğünü hatırlattı.

"Irak'ın askerleri de katıldı. Türk hava sahasını, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu alanlara tamamen kapattık." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'den Kuzey Irak'a uçuş yok. Bundan sonra da atılması gereken adımları ve alınması gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Ekonomik, siyasi, askeri, her türlü tedbirlerin planlanması yapıldı. Hangi tedbirlerin, hangi vakitte, hangi önceliğe göre alınacağını hükümetim kararlaştıracak. Adım adım bunları atacağımızı ve gerçekleştireceğimizi buradan ifade etmek isterim. Türkiye'nin bölgesinde olup biten hadiselere kör ve sağır kalmasını kimse beklemesin.

Bekleme hakkına da kimse sahip değildir. Biz kendi ülkemizin ve aziz milletimizin, üstün yararını gözeten her türlü adımı atmaya, her türlü tedbiri almaya kararlıyız. Bugüne kadar da bunu yaptık, bundan sonra da inşallah kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Hükümetimize ve devletimizin imkan ve kabiliyetlerine herkesin güvenmesi şarttır."

"Bu millet, ordu millettir"

Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet güçlerinin imkan ve kabiliyetlerinin, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletin karşı karşıya olduğu bütün tehlike, tehdit ve riskleri bertaraf edecek güçte olduğunu dile getirdi.

Ayrıca bir desteğe ihtiyacın olmadığını ama duaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hamdolsun, devletimizin imkan ve kabiliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin, istihbaratımızın, imkan ve kabiliyetleri, Irak'ın kuzeyinde ve başka yerlerde Türkiye aleyhine gelişecek her türlü olumsuzluğu bertaraf edecek güçtedir. Allah bir daha milletimizi Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi ordunun yetmediği bir noktaya inşallah getirmesin ama eğer öyle bir şey olursa ordu millet olmanın gereğini de bu millet hep yaptı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk'ün arkasında durdu, ordunun içerisindeki FETÖ'cü hainlerin ihanet etmesi halinde de millet ayağa kalktı. Bu millet, ordu millettir ama şu anda bu millet adına görev yapan bir ordu ve diğer güvenlik birimlerimiz karşı karşıya kaldığımız veya kalacağımız her türlü tehlikeyle baş edecek güçtedir. Bundan herkes emin olsun ve herkes de rahat olsun."