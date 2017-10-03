Türkiye Bahreyn'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, dün Bayreyn'in başkenti Manama'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahreyn’in başkenti Manama’da dün gerçekleştirilen ve 5 polis memurunun yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, başkentin batısındaki El-Bedi Caddesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri sırasında patlama meydana geldiği, 5 polisin yaralandığı ifade edilmişti.