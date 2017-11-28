Türkiye, Bağdat'taki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlığın yazılı açıklaması şu şekilde:

"Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Irak’ın terörle mücadelede önemli aşama kaydettiği bir dönemde yapılan bu tür saldırılar, Irak’ta toplumsal barışın sağlanması çabalarına engel olamayacaktır. Türkiye, terörle mücadelede Irak’a verdiği desteği kararlılıkla sürdürecektir."

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneydoğusundaki Nehrevan'da dün meydana gelen iki ayrı intihar saldırısında 17 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA