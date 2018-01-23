Türkiye Azez'de 3 bin kişilik çadır kent kuruyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter mesajında, Suriye'ye yönelik insani yardım faaliyetlerine durmaksızın devam edildiğini belirtti.

#ZeytinDalıHarekatı’ndan önce İdlib’te 700 çadırlık iki kamp kurduk. Şimdi Azez’de 3.000 kişi kapasiteli 500 çadır kuruyoruz. Gelenlerin gıda, ısınma, hijyen gibi temel ihtiyaçlarını da bu kamplarda karşılıyoruz. Bize ihtiyacı olanların her zaman yanında olacağız. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 23 Ocak 2018

Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, 21 kampta 235 bin kişiye barınma imkanı sağlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce İdlib'te 700 çadırlık iki kamp kurduk. Şimdi Azez'de 3 bin kişi kapasiteli 500 çadır kuruyoruz. Gelenlerin gıda, ısınma, hijyen gibi temel ihtiyaçlarını da bu kamplarda karşılıyoruz. Bize ihtiyacı olanların her zaman yanında olacağız." dedi.



Kaynak: AA