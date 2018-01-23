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Buradasınız : » » Türkiye Azez'de 3 bin kişilik çadır kent kuruyor

Türkiye Azez'de 3 bin kişilik çadır kent kuruyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı’ndan önce İdlib’te 700 çadırlık iki kamp kurduk. Şimdi Azez'de 3 bin kişi kapasiteli 500 çadır kuruyoruz." dedi.

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Türkiye Azezde 3 bin kişilik çadır kent kuruyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter mesajında, Suriye'ye yönelik insani yardım faaliyetlerine durmaksızın devam edildiğini belirtti.

 

Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, 21 kampta 235 bin kişiye barınma imkanı sağlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce İdlib'te 700 çadırlık iki kamp kurduk. Şimdi Azez'de 3 bin kişi kapasiteli 500 çadır kuruyoruz. Gelenlerin gıda, ısınma, hijyen gibi temel ihtiyaçlarını da bu kamplarda karşılıyoruz. Bize ihtiyacı olanların her zaman yanında olacağız." dedi.
 
Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, dışişleri bakanı, azez, afrin
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